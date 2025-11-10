賴清德總統就任已1年5個多月，施政方向日益偏離「天下為公」理想，反而陷入權力私有化、政治酬庸化與價值失衡的泥沼！

（禮運大同篇〉強調「選賢與能，講信修睦」。但賴清德的施政卻是「選親與黨，講權修飾」，不僅使政治失德，也使國家治理喪失正當性⋯⋯！

一、權力私有化：罷免政治與敵意治理。賴清德就職後，施政不在建設民生，而在操弄罷免與挑動敵意。朝野惡鬥加劇、社會撕裂擴大，政府甚至以「敵對勢力」之名將中國大陸標籤化，鼓動內部對立以鞏固政權。這種以對抗取代對話、以仇恨維繫支持的政治手法，完全背離〈大同篇〉「講信修睦」的治道，讓社會陷入偏狹與焦慮，天下淪一人之私、一黨之私的情境！

二、人事酬庸化：政黨分食與能力失衡。「選賢與能」是古今政治不變的準則。然而賴清德在人事任命上，卻屢屢違反此一根本。吳音寧在台北農產總經理任內表現飽受爭議，卻還要被推升為台肥董事長，雖在輿論壓力下落榜，但充分顯示政治派系持續在分食公職。又林昶佐、陳世凱等人學養與行政閱歷有限，卻獲政府要職。另勞動部長也只因是黨內，即使缺乏勞政治理經驗，也能出任，顯示賴清德用人唯黨私，政治酬庸氾濫之一斑！〈大同篇〉所言「選賢與能」，而今卻是「用人唯黨」，這是對公義政治最深刻的諷刺！

三、體制崩壞化：卸任大法官旋即轉任世貿大使。又前大法官黃昭元卸任後於2025年獲賴清德特任為中華民國常駐世界貿易組織代表團常任代表，嚴重破壞我國外交官體制。大法官應為終身中立、恪守憲政的象徵，卻被轉為政治外派籌碼；外交體系原有的專業升遷制度亦被踐踏。此舉顯示政治干預行政專業的無下限，亦暴露賴清德對制度倫理的輕蔑。外交官群體長年透過嚴格考試、派駐歷練培養專業，而今卻淪為政治人事的犧牲品，這實在是憲政民主的悲哀！

四、改革空轉化：憲政與司法改革皆跳票。賴清德未任總統前，一再許諾行政院長應經立法院同意、要積極推動司法改革、憲政改革，但其就任總統後隨即耍賴，食言而肥，以致行政權恣意妄為，司法弊病叢生！

五、民生困頓化：少子化、貧富懸殊與稅制不公。另賴清德在內政施為，連親綠媒體人都說不出所以然，而少子化危機未解，青年低薪、房價飆漲、物價上揚，社會貧富懸殊日益嚴重，但政府稅制長期偏袒資本階級，如證券交易所得稅停徵30餘年、房地產稅負極低，以致財富日益集中、勞動階層被不斷的低賤化！

六、重返大同，天下為公。政治領導者應以德為先，以公為本。若以權謀為政、以酬庸為榮、以對立為治，最終失去人民的信任！〈禮運大同篇〉所揭示：「大道之行也，天下為公，選賢與能，講信修睦。」的真理歷千年而不朽，賴清德若要走出政爭與虛偽改革的惡性循環，唯有回到這四句箴言——以公心代替黨心，以信義重建政治，以德行重塑國家，否則將受到台灣人民的嚴厲制裁！

（作者為東海大學法律系退休教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※