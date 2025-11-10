國民黨主席鄭麗文8日出席在馬場町所舉辦的「50年代白色恐怖受難者秋祭追思慰靈大會」，引發爭議。連朱立倫時期的前黨工都跳出來砲轟追思吳石就是踐踏中華民國。吳石何許人也？乃1950年所破獲中共安插在國府內部最高階共諜將領，官拜國防部中將參謀次長，從南京時期即不斷將國民黨軍隊在東南、華南、台灣的部署情況等重要情報遞交中共領導層，來台後持續從事地下工作而遭查獲並判處死刑。吳石被中共奉為烈士，近期並透過電視劇大肆宣揚其事蹟，政協主席王滬寧甚至下令涉台系統要學習吳石精神。

一直以來民進黨最愛去馬場町紀念，把馬場町的烈士充當民進黨的烈士，這次在馬場町舉辦的紀念，專指50年代的政治受難者，絕大多數都是左派，當中很多人是共產黨或是地下黨員，已經被大陸供奉在北京西山烈士公園。綠色民進黨沒烈士，抓紅色共產黨烈士來湊數！這個操作被鄭麗文的祭拜犀利揭穿，民進黨直接翻車，這是國民黨拆彈的開始，也是打破民進黨虛假歷史敘事的前奏。

吳石的潛伏工作本就是國共內戰的延續，在那個時代裡，「國特」、「共諜」，雙方鬥智鬥勇鬥法，層出不窮。1996年李登輝時期飛彈危機，解放軍總後勤部少將劉連昆向台方洩密中方打的是空砲彈，1999年初春，劉連昆落網被逮，案卷顯示，他在10年間總計收取境外資金近百萬美元，洩露機密達70餘份，包含作戰命令、後勤資料、導彈技術指標等關鍵資訊。相較吳石，劉連昆也不遑多讓，只差台灣沒把他請入忠烈祠。

鄭麗文參加悼念活動，是想告訴那些先烈，孫中山「天下為公」的中國國民黨已經回來了。大陸確實把吳石當作樣版給美化了，台灣無須照單全收。倘若兩岸能終止敵對狀態、洽簽和平協議，方能避免悲劇重現與無謂犧牲。

