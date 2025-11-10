國民黨應以超越歷史的局限，帶動兩岸、國共、朝野，超越歷史的恩怨，才有機會展現台灣的高度格局，展現真正自由民主的核心精神，並藉此重新取得主導兩岸的發言權。

當鄭麗文以國民黨主席的身分，出席馬場町的白色恐怖受難者紀念會後，綠營認為撿到槍，瘋狂抹紅，意圖一舉改變江河日下的頹勢；患有紅色恐懼症的國民黨人，也紛紛下場批評、警告鄭麗文，指其行為會讓國民黨背上「賣台親共」的包袱，導致轉勝為敗。

綠營的政治人物，常以「白色恐怖」、「政治受難者」後代自居，增強其政治份量，藍營有人也以此避開了抹紅的攻擊，台灣也立法平反、補償。

細究歷史，當年被捕判刑受害者，有無辜者，但大多數是被破獲的中共在台黨組織成員或關係者。在1949年前後，他們都是真心要做中共解放台灣的先遣部隊。從當年國共內戰的大背景下，抓捕「匪諜」是為保台安全，不被中共「解放」。所以，有不少倖存的受難者，拒絕平反、領補償，因為他們至今仍堅持初衷，自認是「求仁得仁」。

但試想，一面以「抗中保台」「反統反併吞」為訴求的民進黨政府，一面大量平反，發放補償給當年要當「解放台灣」的政治受難者，甚至編造某些政治受難者為「台獨」先鋒，是何等荒謬與錯亂。更荒謬的是，更有綠營候選人以紀念白色恐怖為政見，參選保票赢選舉。而那些被紀念者，其中不少人經中共檔案調查證實，也名列北京八寶山烈士公墓。

從中共解放台灣的烈士，轉身為被台灣平反、補償的受害者。先不論政客為選票的錯亂、荒謬；以更高的角度，不就是一種無形的和解。國共兩黨為內戰、為鬥爭，誰雙手沒沾滿國共烈士的鮮血。

當反攻大陸、解放台灣，成為歷史的記憶；當九二共識、國共和解，馬習會帶來和平曙光；當金門「三民主義，統一中國」與廈門「和平統一，一國兩制」的兩塊宣傳標語，隔海遙相望成為觀光景點時，再玩抹紅的鬥爭還有多少意義？

樹欲靜而風不止，反共抗中的妖風越吹越歪越狂。兩岸敵意，在互不隸屬，取代憲法一中，兩岸兩區非兩國的法理詮釋下，越走越偏，倚外謀獨，越演越烈。吳石案《沉默的榮耀》在北京上演了。演出真相的片子，凸顯以白色恐怖為背景的台製《返校》、《餘燼》等劇作的虛偽。

賴清德剛紀念的古寧頭戰役，在地的金門人將國共雙方，尤其共軍的屍骨同埋一處。每年紀念法會，大陸也會派員參加表示感謝。槍對槍、炮對炮的古寧頭，如今成為兩岸和解的地標。金門、廈門，兩門相望。他們最能體會戰爭無情、和平無價的感受。

鄭麗文出席紀念會值得肯定，該被批評的是，自以為逮住機會，發動抺紅鬥爭，破壞和解的綠營。被抹紅嚇到的部分國民黨人士，不知和解才是國民黨要贏得與台獨、綠營鬥爭的最佳武器。不要怕抹紅，要以正確的論述，去擊垮綠營的荒謬與謊言。

最後，我以新黨副主席的身分表示，新黨不必談「九二共識」、「兩岸一中」、「都是中國人」等，這些兩岸開啟和平的關鍵所在。新黨是明明白白主張「和平統一，一國兩制台灣方案」。真真實實的相信，和平統一後，台灣可維持最大程度的現狀，不但有自由，也有民主選舉，更有「七個更好」可落實。既然大家都要尋根認祖，那我們就歸宗吧。在我看來，鄭麗文只是促進兩岸和解的推動者。說她紅統太沉重，抹紅她沒意義，和解，找出路，才是正道。

（作者為新黨副主席）

