近日國防部的報告指出，對美軍購25案，有1案進度超前，3案進度延宕，其他21案進度正常。但國防部報告是「校正回歸」的，交運時程都已重新修訂過。其中列在延宕案的「F-16V BLK70戰機」案，如果不是編列特別預算，無法更動預算年度，台美一定會重議交運期程，國防部恐會依樣畫葫蘆，將進度從延宕改為正常。

國防部報告所提進度正常的21案中，最令人吃驚的是岸置魚叉飛彈系統也在列。對美軍購交貨延宕，最具代表性的就是岸置魚叉飛彈系統，全案預算編列866億元，受俄烏戰爭與疫情的影響，經台美協商，交貨從5年延長到10年才全數交完。

根據國防部預算書，海軍向美採購的100套岸置魚叉飛彈，2023年原本編列預算為65億元，因美方進度延宕，下修為15億元；2024年編列50億元；2025年編列249億餘元；2026年229億餘元；2027年215億餘元，連續3年都超過200億元。從預付款的高峰期集中於今年起3年間，且與最早議訂的時程不同，便可見證飛彈交運期程的修訂調整。

另根據國防部今年送抵立法院的國防預算解凍報告指出，美方岸置魚叉飛彈系統首批5輛飛彈發射車及1輛雷達車，6月底前規畫船運啟運來台，並派美國教官到海軍技術學校授課，但採購的400枚射程約150公里的魚叉飛彈目前仍未交運。據了解，首批應交運128枚，但解凍報告並未說明運交期程。

此外，報告指出，波音公司軍售訓練飛彈發射車「魚叉武器控制系統操作」等15項課程，預訂2025年至2027年於海軍技術學校由美方教官實施授課。據了解，美方應在2026年底前將32套系統交運，68套則是在2028年底前交運。

至於延宕的F-16V戰機案，立法院在2019年10月、11月審查《新式戰機採購特別條例》及特別預算時，國防部當時表示，大陸戰機總數約2000架，當面部署在東南沿岸約700架，而空軍新購66架F-16V成軍後，空軍將擁有350架戰機，雙方戰機數量比例約2比1，加上台灣所部署的防空飛彈等，可透過聯合作戰、聯合防空等武力嚇阻對岸。

由於國防部一再強調，F-16V新戰機對空防十分重要，必須爭取時效，朝野立委加速審議，立法院在25天內先後通過《新式戰機採購特別條例》及特別預算案，未料交運卻延宕。

軍方報告之所以坦誠延宕，是因為戰機編列特別預算分7個年度支付，白紙黑字，台美如果要調整，不是國防部片面答應就算數，還要立院修改《戰機特別條例》，保留預算。若不是有這一關要過，台美雙方恐怕早就調整交運時程，F-16V戰機案也會列為「進度正常」的軍售案了。