川普的5天亞洲行旋風式登場，卻在最關鍵的多邊峰會缺席。他的選擇不只是外交策略，更是人格政治的再現。他以個人風格主導外交節奏，將萬聖節派對塑造成比APEC更值得親自出席的「儀式」，這種選擇本身就是一種政治表態。

川普在10月訪問馬來西亞、日本與韓國，並與大陸國家主席習近平會晤，達成新一輪美中貿易協議。這場「川習會」被視為其第2任期最具象徵性的外交成果之一。然而，川普在APEC峰會前夕匆匆離開韓國，返回白宮參加萬聖節派對，缺席了亞太地區最重要的多邊經濟會議。

這種選擇不只是行程安排的巧合，而是對外交儀式的刻意解構。川普一向對多邊主義持懷疑態度，偏好雙邊談判與直接交易。他的「解放日」關稅政策迫使各國與美國進行個別談判，削弱了APEC等平台的集體協商功能。缺席APEC不只是時間管理問題，更是對多邊外交場域的輕蔑與拒絕。

川普偏好與強人領袖互動，喜歡在媒體鏡頭前展現「交易達成」的戲劇性場面，而對需要耐心協商的多邊會議則興趣缺缺。在此次亞洲行中，他選擇與習近平會晤並達成協議，這種「一對一」的高調互動，符合他對權力集中與成果可見性的偏好。相對地，APEC峰會雖匯聚亞太領袖，卻缺乏即時成果與個人光環，對川普而言既無戲劇張力，也無個人舞台。

這種選擇性參與的模式，反映出川普將外交視為個人品牌的延伸。他不在乎制度性參與的持續性，而在乎是否能在特定場域中展現個人魅力與主導權。這種人格政治的投射，使美國的外交參與變得斷裂、不穩定，也讓盟友難以預測其行為邏輯。

川普缺席APEC的另一層意涵，是美國在亞太地區角色的模糊化。作為APEC創始國之一，美國曾是推動亞太經濟整合的主力。然而，川普的缺席象徵華府對多邊合作的冷淡，與北京積極參與形成鮮明對比。習近平在峰會上高調呼籲強化WTO體制，推動開放貿易，展現中國欲填補美國空缺的企圖。

美國雖仍派官員參與APEC，強調「投入仍強而有力」，但總統本人卻選擇缺席，釋出冷淡訊號。這不只是行政安排問題，而是川普人格風格與制度角色之間的衝突。他不願被制度綁住，也不願在集體場域中被稀釋，於是選擇以情緒性行動來重塑美國的外交姿態。

這種姿態雖符合川普的個人風格，卻讓美國在亞太的制度性影響力逐漸削弱。當中國以制度性參與和基礎建設合作擴展影響力，美國若只靠總統個人魅力與短期交易，將難以維持長期主導地位。川普的缺席不只是一次外交行程的選擇，更是美國角色轉變的縮影。

川普在結束亞洲行後，迅速於社群媒體與白宮記者會上宣稱此行「極為成功」，強調與習近平達成的貿易協議、和韓國的軍事合作，以及與日本首相的「私人友誼」。他形容自己是「唯一能讓亞洲領袖聽話的美國總統」，並將缺席APEC合理化為「不浪費時間在空談」。這種自我敘事延續了川普一貫的「交易型外交」與「個人英雄主義」，將外交成果簡化為可量化的勝利，忽略制度性與長期影響。

然而，從區域觀察者與外交分析角度來看，川普的亞洲行雖有短期成果，卻也暴露出美國外交的結構性弱化。美中貿易協議雖暫時緩解部分關稅爭端，但缺乏制度性保障與透明機制，未來易受政治情緒與選舉周期影響。川普在韓國與日本的互動過度強調軍事部署與防衛費用分擔，忽略區域安全架構的協調與信任建構，反而加深盟友的不安與疑慮。

總之，川普缺席APEC所釋出的訊號，讓亞太各國重新評估美國的可靠性與制度承諾。在中國積極推動區域經濟整合、強化RCEP與數位貿易倡議的同時，美國若只靠總統個人魅力與短期交易，將難以維持制度性影響力。

（作者為中信金融管理學院講座教授、國立台灣大學經濟系名譽教授）