日前，媒體報導總統賴清德親自召見經濟部長龔明鑫，並指示在2027年前將核三重啟問題處理妥當；該報導還爆料，由於近年來中南部太陽光電弊案頻傳，已重創民進黨選情，對此相當不滿的賴清德直呼「不要再搞綠電」云云。對此，總統府立即回應表示，賴清德並未指示不要綠電，也沒有為核三廠重啟設定時間表。

從總統府「國家氣候變遷對策委員會」副召集人童子賢，到同樣是賴清德讀書會成員的前經濟部長郭智輝，都曾多次提到核電的必要性，輝達執行長黃仁勳也直言電力是AI發展的關鍵，建議台灣投資核能，連美國在台協會（AIT）都三番兩次露骨表示，可以協助台灣建構核電設施等等，賴清德對這些不可能無感。

然而，不論賴清德內心深處是否已對重啟核電動了心，礙於基本教義派的壓力，每次有對核電的正面傳聞或說法出現，讓人以為「能源的風向變了」時，賴政府都會出面否認，然後再把使用核電的「兩個必須、三個原則」照本宣科念一遍，就算應付過去了。但大家都知道，基於客觀現實的考量，核電這個議題，賴政府終究無所遁逃，只是看賴清德要硬拗到什麼時候罷了。

事實上，從總統府這回駁斥媒體報導的內容來看，「返核」應該正在路上。總統府沒否認賴清德為了能源的事見了龔明鑫、沒否認有論及重啟核三，只是強調沒有訂定啟用的時間表，但媒體報導時提到的2027年，顯然也不是空穴來風，畢竟2028就是總統大選，想要連任的賴清德怎可讓電力不足的疑雲持續影響選情？

還有，總統府也沒否認南部光電惹出一大堆麻煩，令賴清德頗為憂心。這些都足以暗示，賴清德對重啟核三的態度已有所鬆動。

另一個訊號是已經停止發稿2年餘的「想想論壇」，日前重新開張，理由之一是前總統蔡英文希望她任內好不容易推動的政策能夠延續。

「想想2.0」目前刊登的17篇文章中有3篇與能源有關，居各類主題之冠，其中還包括行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫撰寫的〈安全、韌性與永續─新能源，台灣不能回頭的戰略路徑〉以及為民進黨編撰能源政策白皮書的團隊所寫的〈電力結構黃金交叉─10張圖看懂台灣能源轉型〉，捍衛蔡政府非核家園政策的用意十分明顯。令人好奇，莫非蔡英文聽到賴政府可能返核，因此才趕緊出來踩煞車？

其實，一路走來，主客觀情勢已經給了賴清德很多次重啟核電的機會，但習慣瞻前顧後、甚至可以說個性剛愎的他，卻一次又一次錯過把「反核」神主牌請下台的契機。賴清德既擔心電力成為創造下一個「護國神山」的阻礙，又缺乏面對政治挑戰的勇氣，於是到現在對核電還是只能「猶抱琵琶半遮面」。

然而，蔡政府錯誤的能源政策所造成的電力不足、環境破壞與官商勾結等問題，正持續擴大中，禍害台灣、莫此為甚！賴清德與其被動收拾這個爛攤子，不如主動喊停，成為「小英破壁人」！救民調也救台灣，賴清德別再猶豫了，返核，此其時也。