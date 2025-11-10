「貼標籤」（Labelling）是政治攻防上最常見的操作手法，利用簡單政治化語言與文字將政治對手妖魔化，強化民眾刻板印象，同時也凝聚自我認同，轉移執政不力的焦點。

1960年代，美國參與越戰造成超過30,000名美軍死於越南戰場，1969年5月蓋洛普民調顯示高達56%的民眾認為對越南用兵是個錯誤，全美各地出現「反戰運動」（Anti-War Protests），而支持參戰的政客則將反戰爭運動標籤化為「反士兵運動」（Anti-Troop Protests）。「標籤化」讓嚴肅的公共事務討論，最後淪為非黑及白的情緒對抗。

國民黨主席鄭麗文接受邀請，出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，致詞時清楚表示「國共間對很多事情主張不一樣，但不代表一定要兵刃相見或自相殘殺，透過對話取代對抗，過去的歷史悲劇可以透過和平方式化解。」鄭麗文的主張就是國民黨一貫的兩岸立場「求同存異，和而不同」。

而民進黨的政治策略也非常清楚，不放過任何為鄭麗文貼紅標籤機會，發揮一石三鳥的政治效果。

第一，「攻擊就是最好的防守策略」，面對千瘡百孔的執政成績，以及黨內內捲惡鬥，民進黨將「內部矛盾轉化為外部矛盾」，重新將大罷免大失敗的「抗中反中」冷飯熱炒，製造麥卡錫主義的紅色恐慌（Red Scare），繼續販售「芒果乾」。

第二，從馬英九到柯文哲，從黃國昌到鄭麗文，民進黨持續針對在野黨領袖進行政治獵巫，利用沉默螺旋效果，讓國民黨內兩岸交流的意見不敢發聲，讓支持支持兩岸和平的聲音沉默不語。

第三，裂解國民黨團結，分化在野合作，讓「令不出黨中央」成真。國民黨在野久了，政治人物缺乏兩岸論述的對抗能力與膽識，甚至出現「地方選舉不涉及兩岸」歲月靜好的偏安心態，民進黨2026目標非常清楚「團結的民進黨對抗分裂的國民黨」「分化國民黨與民眾黨坐收漁利」。

民進黨傾全黨之力，用吳石模糊白色恐怖的檢討與反省，用抹紅撕裂台灣社會分化在野團結，顯然「既快又狠」，但是恐怕「失去準心」。民進黨天天高喊「反共」、「抗中保台」，只要不同意民進黨，只要呼籲兩岸和平，就會被貼上「親中」、「賣台」、「中共同路人」的標籤，但是台灣民眾看到民進黨外交部長、賴清德總統辦公室、民進黨中央都受到共諜的滲透，甚至被網友譏為共諜窩，「嘴巴說反共，自己養共諜」，政治迴力鏢最終仍將射向自己。

2005年，連戰訪陸「破冰之旅」受到的嘲諷與抹紅數倍於今天，但是，美麗島電子報最新民調顯示，

58.3%的受訪者認為「兩岸政府恢復談判以及放寬民間交流」是維護台灣安全、避免戰爭的最佳做法。

所以兩岸交流談判才是主流民意，這就是鄭麗文最大的底氣。

鄭式語言以及非典型政治人物的風格，讓鄭麗文在黨主席選舉中迅速崛起，當選後仍維持網路高聲量，「網路溫度計」的三日榜、週榜、月榜聲量排行，鄭麗文都高居所有政治人物第一，將賴清德遠遠甩在後面，也讓國民黨成為議題的中心。

優秀的領導人更重要的職責是帶領國民黨大部隊穩健前行，「強化論述能力」、「議題攻防能力」、「桶箍整合能力」恐怕是黨中央最急迫的課題。「鄭在前面跑，魂在後面追」，從「普丁不是獨裁者」「台灣不是ATM」到「秋祭爭議」，鄭麗文將自己推向風口浪尖，也讓國民黨黨公職開始適應「不一樣的黨主席」。

（作者為東吳大學政治系兼任助理教授）