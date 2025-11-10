食安風暴一波接一波！10月爆發的非洲豬瘟疫情，全台歷經15天活豬禁運、禁宰，11月7日終於解禁，民眾還餘悸猶存，9日馬上換芬普尼毒蛋上場。豬肉和雞蛋都是民眾最基本的日常食材，如今接連出事，讓老百姓除了詐騙之外還要承受更多驚嚇。

彰化縣衛生局日前配合衛福部食藥署的監測，抽驗發現一處蛋場驗出芬普尼代謝物超標。儘管食藥署長姜至剛在10日的記者會表示，已從嚴查驗該蛋場，並預防性下架15萬顆雞蛋。然而，該蛋場的雞蛋已流向全台至少9縣市，其中，雲林進貨4千顆問題蛋，已賣出3千餘顆；台中市食安處表示，台中市2家蛋商已售出4240台斤；高雄、台南等地也陸續發現問題蛋的蹤跡，民眾怎麼能安心？

對比民進黨最近興奮地大力宣傳副總統蕭美琴赴布魯塞爾，出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）在歐洲議會場地舉辦的年會，並公開發表演說，形容這是「外交突破」，但民眾可能更關心的是自己的日子過得如何。

日前，檢警調偵辦太子集團詐騙案，犯罪集團25名被告被拘提到案後，竟有19人分別以3萬至100萬元不等交保，交保率近8成，讓許多民眾怒嗆台灣真的是詐騙天堂！司法正義蕩然無存。

從無所不在的詐騙，到豬瘟、芬普尼蛋連環爆，對民眾來說，比起外交突破，這才是真正的「有感施政」，只不過是令人生氣的有感，而不是滿意的有感。現在為了備戰2026地方選舉，賴政府總算肯做些實事了，但如何增加務實的有感施政而不是務虛的大內宣施政，政府還是要再上緊發條。