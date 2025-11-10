日本首相高市早苗在眾議院回答立憲民主黨議員、前外相岡田克也就有關「台灣有事」的質詢時表示，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」，在日本現行安全保障法制下，可行使集體自衛權。高市認為，「台灣有事」處於嚴峻狀況，日本須想定最糟的事態。

日本台海角色 須看美國

根據2015年成立的安保相關法案，若內閣認定屬於「存亡危機事態」，即可向尚未直接攻擊日本的對方行使集體自衛權。高市答詢時想定的事態為「伴隨使用戰艦、行使武力的做法」，即可能滿足「存亡危機事態」的條件，但日本將審慎應對此類事態。

高市在眾議院的答詢不是介入「台灣有事」的政治表態，未與安倍晉三以來的歷代首相在「台灣問題」之立場相左。高市在自民黨中雖「親台」形象鮮明，且認同安倍的「台灣有事說」，呼籲構建「確保經濟安全的供應鏈」，倡議日台合作，但日本外務省官員說明高市內閣對台政策底線，認為「若不是行政高官，不進行外交往來，即不會遭中國的批評」，仍將台日關係定位在「非政府間的實務關係」。

在韓國慶州的中日首腦會談，高市在面對台灣問題時表示，良好的兩岸關係非常重要。高市不樂見台海生波，此攸關日本南面安全，但高市無意在台灣問題上衝撞大陸，堅守1972年《日中聯合聲明》的基礎，以非政府、務實交流的形式維持與台灣的關係，此即台日關係的「72年體制」。日本外相茂木敏充重申，日本在台灣問題上的基本立場沒有任何改變。日本了解台灣問題為中國的核心利益，為日中關係根基，此非首相個人意志或意識形態所能撼動，否則將危及日本的安全及經濟利益，難獲日本多數民意支持。日本國民不會因首相意志而允許改變國家的安全根基。

充滿安倍色彩的高市當不忘安倍在2014年7月推動「解禁集體自衛權行使」的相關安保法制修訂時所言，集體自衛權行使不意味日本未來可直接派兵介入台海的衝突，成為台灣抗衡中共武力威脅的安全槓桿。安倍當時解釋承認集體自衛權的行使是有限度的，不可能讓日本為防衛外國而陷入戰爭，「一般情況下不允許向海外派兵的一貫原則不會有絲毫改變」。

其實，日本安保法制轉軌，「解禁集體自衛權行使」之舉未結構性改變美日同盟的美、日主從關係，日本在台海安全中能扮演何種角色，取決於美國的態度，日本難以尾巴搖狗左右美國的對台政策，亦無法樂觀期待高市內閣將完成安倍未盡之事，透過日本版的《台灣關係法》立法，提供介入台灣問題的法律基礎，與我國建立安全合作關係。

寄望台灣有事 自陷險境

日本《週刊POST》報導，高市首相與美國總統川普會談時，費勁向川普說明台海局勢的重要性，以及若「台灣有事」，美國利益會遭受多大損害。週刊指稱此為「首腦外交中的無聲勝利」，綠營人士更認為，此可視為日本對台的利多，是日本防衛政策的歷史性轉折。但週刊報導難以證實，若消息來源屬實，背後意味川普想與習近平交易台灣，此恐怕對賴政府是更大的警訊。

在東亞多事之秋，日本政治向右轉，高市取代具自由主義色彩的石破茂，攜手與其政治光譜相近的日本維新會共組內閣，安倍路線歸位。高市以大國主義者自居，投川普所好，加速擴大防衛預算，著手修改2022年底上路的「安保三文件」，亟思擴大集體自衛權行使，為東亞和平與安全投下變數。

賴政府認為，高市向來堅定挺台，在抗中路上底氣更足，殊不知高市主政後，領導階層抑制「親台」色彩，避免對中外交出現波折。日本防衛相小泉進次郎在馬來西亞與大陸防長董軍舉行首次會談，以避免自衛隊與解放軍的偶發性衝突及不測事態。小泉認為，日中防務部門須堅持不懈地反覆坦率討論與溝通。

台灣周邊的緊急事態攸關日本安危，但台灣不應成為日本對中的外交棋子。賴政府應對高市切莫一廂情願寄望「台灣有事」說，一味以抗中思維支持日本激進路線，將台灣推向險境。何況日本警戒中國之餘，尚積極維繫與北京的對話，賴清德豈能落高市之後，不思打開閉塞的兩岸關係？