川普2.0執政已10個多月。「川普現象」最近出現一個動向：一方面，「川普作風，表現異常」，兩黨較量，越演越烈。美國政府已經停擺36天以上，超過歷史紀錄。亞太地區的美國盟國，對美國地區戰略的不穩定性，表現出不安。另一方面，川普在結束韓國釜山與中國國家主席習近平的會面後，再次提出G2，表達美國與中國的關係。

G2概念最早提出是在歐巴馬政府時期。不認同者表示，說這是「炒冷飯」，「無甚新意」。過激者高聲強調，稱「中國不會上當」。也有持中允立場的，指出中國的態度是：不明確拒絕，也不做進一步表示。還有比喻「過高」的，說川普重提G2，是國際關係的「一塊試金石」。台灣媒體的「落腳點」不一樣，總體上認為，美國目前沒有明確的對台政策。對美國可能交易台灣，感到擔心。

本文認為，對這次川普提G2，應從美國希望化解中美經貿衝突的角度理解。而中美經貿矛盾衝突的長期性，對世界穩定的影響，也將影響美國對台政策，因此，「川習會」前後，川普提出G2，是其「特立獨行」，在其政治詞典中，也是有新意的。其焦點也許不僅僅在於「中美共治」，是另有所指。

從歷史演進角度，從國際社會的反應，從台灣民眾的反應看，設想如果中美經貿平衡能夠逐步實現，設想如果G2暗示的減少衝突的趨勢得以保持，以及美國國內政治局面能保持穩定，本文判斷，台灣問題的解決，有希望成為下階段兩岸關係中的「濃墨重彩」。

一、重提G2：顯示追求一個合作而非對抗的中美關係

從歷史角度看，2009年歐巴馬政府，首次提出中美G2概念時，主要背景是2008年後，中美合作共同應對金融危機，成為全球性議題。雖然歐巴馬政府推行了「重返亞太」戰略，後來又推出試圖排斥中國的《跨太平洋夥伴協定》（TPP），但總體趨勢是中美關係合作大於競爭。G2概念被「熱炒」，但也沒有落實到行動上。如當時的印度、澳大利亞等美國盟友，都持「冷眼旁觀」，「無動於衷」態度。即使在安全上依賴美國，與在經濟上依賴中國之間，採取務實平衡。避免直接評論「G2」概念本身。

經歷了川普一期發起中美貿易戰、新冠疫情，拜登政府，到川普二期關稅戰，美國盟國對美國的信任，因川普「美國優先」和「交易式外交」而動搖，世界整體對美國的無條件信任在減少，對美國觀察的成分在增加。對川普重提「G2」，同樣是印度和澳大利亞，出現了「警惕被邊緣化意識」抬頭的現象，這其實是美國相對衰落所產生的，美國盟國追求自主平衡外交的反應，或者說表達他們對多邊主義的追求。不一定能產生「左右」G2的效應。

中國的冷靜與中國的一貫立場相關，即支持國際多邊主義，傾向於通過聯合國、G20、東協、歐盟等多邊平台，解決國際事務中的問題。這也是中國外交政策在國際上具有廣泛認同基礎的原因。

川普提G2，在於顯示他在2.0時期，將追求一個合作而非對抗的中美關係這一立場。但對於強化G2這一概念，川普並沒有宣布具體舉措。這與共和黨目前在國內的處境，激烈的國內政治鬥爭有關。

二、川普將恢復美國經濟，列為治國重心

川普描述G2格局，暗示希望中美實現戰略穩定，暗示美國希望避免直接捲入在亞太地區發生的激烈衝突。這只是問題的一方面。此外也必須看到，川普的亞洲之行，仍然在繼續推銷印太戰略，包括鼓勵日本「出線」，煽動印度與澳大利亞，繼續與中國為敵等，這些顯示川普「連續性外交」的手段，讓人「眼花撩亂」。但集中精力恢復美國經濟，才是川普政治詞典中最想要強調的核心要義。此外，川普必須顧及，這種強調不能與他「美國正在再次偉大」的美國夢藍圖相牴觸。這需要技巧。

如最近兩天川普在解答共和黨在民意測試中的失利狀況，未來的期中選舉時，強調他接下來要解決的首要問題，是食品、價格、就業等經濟問題而絕非其它。

美國國務卿盧比歐在談及川習會時，強調中美雙邊關係，對世界的影響，越來越重要。含義深刻，其一，在多極世界中，美國經濟要發展，就需要維持全球經濟的開放，減少關稅戰等對其它國家的經濟脅迫。川普提出G2，在如何讓中美關係，通過合作而不是衝突，實現與美國利益的一致方面，顯然將遇到難題。其二，激進的川普霸權至上，美國優先，冥頑不化的單邊主義，肯定走不下去了。世界各國對G2的反應，從側面印證了這一點。

三、如何看台灣問題在川普的政治詞典中的「缺席」

中美元首會晤前後，川普直接而多次提及G2概念，用以指出中美在全球經濟和安全格局中實力地位的變化，但沒有觸及台灣問題。本文對川普政治詞典台灣問題的「缺席」，認為是「有新意」的：

原因之一，川普政府希望顯示，他此刻將聚焦於如何在多極世界中保持美國競爭力，如何保留美國「優先」，並在國內重整美國經濟。目前對台灣問題的「表達方式」，其含義可以從多方面理解。

G2概念，也是川普政府對亞太地區的經濟、軍事趨勢改變有所認識的一種反應。例如這次中美第五次經貿會談結束，中美宣布「貿易戰休兵一年」時，美方代表表示，雙方就某些框架性問題，達成協議。對比今年3月21日，中美宣布重啟經貿對話時，中方直接將台灣問題列為首位。對第一輪中美經貿談判的報導基調為：雙方取得的實質性進展，內容涉及關稅、科技合作、軍事溝通機制，氣候議題等，包括中美軍事熱線的建立以及加強台海風險的管控。可見台灣問題非但不可能在中美關係中「缺席」，而且台灣問題在川普的新戰略中居何種地位，將重新考慮。

原因之二，川普需要繼續敲打民進黨。這分為兩個方面，其一是民進黨長年將共和黨的扶持，視為「理所當然」。在歐巴馬和拜登任內，民進黨接受民主黨要求其扮演的「軍事冒險者」角色，結果押錯了寶。另一方面，中國軍事科技的快速發展，使台海局勢為之一變，導致美國國內政治中，避免在台海問題上直接對抗中國，成為一種主流聲音。在台灣問題上，川普需要借「G2」概念，傳遞某種不便解說的「新意」，也需要與拜登政府鼓動民進黨進行軍事冒險，進行區隔。

原因之三，美國擺出姿態，給民進黨當局，繼續施壓的需要。如不久前美國《時代雜誌》將賴清德評為「魯莽」的領導人，如美國在台協會AIT，對國民黨新任主席鄭麗文的當選，「快速反應」，發出賀電，如首次罕見，國民黨內有人對美國「賭氣」，高聲說：「我們不需要」。

四，結論

美國政治中「川普現象」，使得世界各國、尤其是美國的盟國和中小國家感到震驚。關稅戰帶來的世界不確定性的增加，使美國的盟國感受到不同程度的威脅。這種情況下，川普重提G2雖然有多重目的，但對世界的影響是正面的。中美互動關係的加強，意味著在川普的政治詞典中，台灣問題，不可能「缺席」。民進黨的「依美抗中」路線，將惶惶不可終日。

（作者為上海台灣研究會研究員，本文授權與洞傳媒國戰會論壇同步刊登）

