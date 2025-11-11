因為鄭麗文幾天前出席白色恐怖受難人士秋祭典禮，我又把〈安息歌〉聽了一下，這活動已經舉辦了30幾年，開場都會播放這首歌。

我就說，共產黨是什麼，台灣人沒辦法了解！他們連音樂，那對於人心的滲透力與感染度，都不是我們熟悉的世界所能比擬。〈國際歌〉震撼人心，鼓舞熱血，而相對地，〈安息歌〉如此哀傷透頂，痛徹心扉，好像把一切負面情緒都在音樂裡消解了，就能擦乾眼淚，抬起頭來，往理想的目標繼續邁進。

這事情是因為，秋祭辦了30幾年，就沒人知道共諜吳石是誰啊！連我對白色恐怖受難史那麼關注都沒聽過，更不用說一般人了。

我們這一代知道的白色恐怖受難史，都是從作家藍博洲那邊來的，後來還有徐宗懋，當然鄭麗文也是如此，但他們從來沒有介紹過吳石，而是張志忠、季澐夫婦，或者郭琇琮、許強等台大醫學院老學長，以及鍾浩東等光明報事件受難者，以及其他因為省工委會書記蔡孝乾被國民黨政府抓到以後，供出的上千位所謂中共地下黨人，還有因為嚮往共產主義而組織外圍團體或者讀書會，因而在當時的恐共氛圍之下被殺或被關的受難者。

為什麼這一次會跑出吳石的名字？只因大陸拍了電視劇，演了吳石的事績，然後統派人士知道以後，就把他與其他幾個共諜的名字列在這次秋祭的紀念看板上了，然後就被想要攻擊鄭麗文的人抓到小辮子了。

你看那看板，吳石旁邊是誰？就是張志忠與季澐！鄭麗文說，吳石是共諜，她去參加，不是要紀念他！那麼，張志忠與季澐呢？不是共諜，卻是共產黨員，能不能紀念？郭琇琮、許強呢？

所以說，鄭麗文說參加秋祭的動機是國共和解，問題是，這問題太大，我是不好意思說你目前沒辦法處理，於是就說：現在不急著處理。等到國民黨重新執政，還不遲。

事實上紀念吳石的論述是這樣：雖然是共諜，但站在中華民族的角度來看，國共內戰與內鬥是民族的不幸，因為，國民黨與共產黨的宗旨都是民族復興，希望中國能夠強盛起來，不要再被人欺負，只因彼此的看法與做法不一樣而有了兄弟的鬥爭。

你看五〇年代，參加共產黨或者讀書會的熱血青年，是不是這個想法與動機？就是四個字：民族復興。當然，他們認為共產黨是站在人民這邊，而國民黨是資產階級的政黨，只為了少數人的利益而存在。

你說這樣的想法或說法，在今天的台灣，能不能被理解與包容？就不能啊！什麼轉型正義，不過是表面功夫，根本大家不懂白色恐怖受難者在幹嘛，只因那是國民黨犯下的錯誤，於是要把它扭轉過來。

今天有人就說，綠營也有政治人物到過馬場町紀念白色恐怖受難者！不是參加秋祭，而是另外自己去，但，不也說明他們也同情五〇年代參加共產黨的熱血青年？而這些英魂，跟吳石，有很大的差別嗎？

吳石，據說，根本沒有加入共產黨，就只是類似「投誠」，把國民黨的軍事機密，因為已是高階官員，洩漏給了共產黨。試問，為什麼他要這麼做？從國民黨的立場來看，當然是敵人，問題是從中華民族的角度來看呢？他也是熱血青年與愛國份子！

吳石跟死在馬場町的諸多革命青年，理念與動機，並無二致！就是四個字：民族復興！

大家還記得電影《超級大國民》嗎？裡頭就有〈安息歌〉的音樂，那故事是從陳映真的小說〈山路〉而來，乃典型的白色恐怖受難者故事，也就是台灣的熱血青年，為了祖國統一與民族復興，天真地嚮往共產主義與共產黨，而犧牲寶貴生命，甚至《悲情城市》的故事也是這麼來的。

現在，大家還有在讀陳映真嗎？有一個什麼台派作家，經常教人家讀小說寫小說，竟然說陳映真不如郭松棻！只因那人根本不知道什麼叫共產黨。

那時候嚮往共產黨的人，跟在馬場町犧牲不一樣的做法是，逃到中國大陸！今年是二林事件一百年，你看有人在紀念嗎？沒有啊！因為帶頭之一的李偉光醫生，台大醫學院老學長，後來逃到中國大陸去了。另一位簡吉，也是死在馬場町，但後人很少提到了，因為他是台共。

然後就是鼎鼎大名的謝雪紅了。我曾經到北京的八寶山革命公墓祭拜她！一看到她的遺照就落下淚來了。你看現在紀念二二八，大家還是不敢提謝雪紅啊。所以說，台灣人還是沒辦法消化共產黨三個字，就按下不表吧，鄭麗文不必急著處理。

鄭麗文要改善兩岸關係，不用講到國共和解這麼充滿歷史感的話，大家其實不太聽得懂，也不怎麼在意，就提倡兩岸對話與交流，共存共榮就可以了。

幾年前的清明節前夕，我曾經到台北的六張犁公墓，找到了季澐的墓碑，向她致意。張志忠的墳墓在嘉義一處公路路邊，已經沒人知道在何處了。不管如何，總是為他們奉獻自己，為大眾犧牲的熱情與勇氣而震動！

（作者為醫師）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※