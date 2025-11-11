國際社會所矚目的日本國會首相指名選舉，自由民主黨（自民黨）創黨以來首位女性總裁高市早苗，10月21日在「維新黨」支持下當選第104任首相，創下日本二次戰後以來首位女性首相。雖高市上任迄今尚未滿月，但各界較為聚焦的莫過於，其以信奉故前首相安倍晉三為導師之下，未來是否重蹈安倍內閣時代所採取的「三箭」經濟政策，藉此推動日本經濟持續成長。

目前各界普遍認為，高市內閣在經濟政策選擇上，將會以2012年安倍再度上任首相所提出的包括：積極量化寬鬆、擴大財政支出、經濟結構改革，俗稱安倍「三箭」為藍本，讓日本經濟重返昔日之榮景。然而，隨著外在環境急劇變化，高市未來若要遵循安倍內閣時代所採取的經濟政策，恐將難以寄望以其作為推動日本經濟持續成長的動力。

先從「積極量化寬鬆」政策來說，安倍內閣最嚴重的經濟問題是漫無邊際的通縮，需要透過量化寬鬆、貨幣貶值，藉此拉抬通膨、活絡經濟。不過，最近數年全球爆發通膨之後，日本過去兩年以來亦不例外，通膨持續超過2％目標，讓民眾面對物價不斷飆揚之生活壓力。

由此顯示，高市所主張持續實施量化寬鬆的貨幣政策，其實已經不合時宜，甚至導致通膨更加惡化，累積民怨。

再就「擴大財政支出」政策而言，高市主張在透過減稅之同時，需要擴大政府債務規模，以實施激進的財政擴張政策。例如：在自民黨與維新黨簽署的協議中，除了達成廢除汽油稅、研究凍結徵收食品8％消費稅兩年之外，包括：擴大地方補助與增加能源補貼，以減輕中低收入族群的負擔。但是，若從現實條件觀察，高市採取減稅措施，並未具體說明如何取得穩定財政來源，無疑說明其政策主張存在矛盾。

在此同時，從高市推出的免稅系列政策進行觀察，若無擴大發行國債，則難落實。雖高市認為日本政府國債占GDP的260％，但應該按照淨債務率衡量負債狀況。亦即若以債務減去政府所持有的資產，目前日本政府淨債務率占GDP的比重僅達160％，仍存在擴大發行國債的空間；不過，高市首相似乎忽略，一旦經濟呈現停滯，則將造成國債大幅增加，最後陷入惡性循環。

無庸置疑，安倍所採取的「三箭」經濟政策「聲名遠播」，然而若以安倍內閣執政八年加以評估，日本經濟並未表現亮麗，更別奢求達成經濟結構改革。這些從最近數年日本總體經濟呈現的數據，例如：2010年日本經濟體遭到中國超越淪為全球第三之後，去年再被德國經濟體超越，今年恐讓印度經濟體超越落至第五；日本平均國民所得全球排名更是不斷後退，甚至遭到台、韓超越，可以發現其端倪。

很顯然地，高市內閣未來在執政上所面對的經濟挑戰已不同於安倍時代，加上日本社會長期累積所存在的多元化、結構性因素，例如：人口高齡化所延伸的勞動力極端不足問題，這些限制條件，使得高市首相必須與時俱進調整過去所主張的安倍「三箭」理念。

誠如之前高市首相認為，在執行美日貿易協議過程中，若發現不符合日本利益，則可能採取重新談判。不過，最近態度轉為軟化指出，完全支持日美雙方所達成的協議事項，若有存在歧見，則應在日美談判架構內說明日本立場，選擇最佳解決方案。此意味著，始終自稱是安倍信徒的高市首相，在考量日本經濟問題與利益優先下，安倍的經濟政策，高市未必會蕭規曹隨。