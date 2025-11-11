日前中國大陸全國政協通過決議，在明年（2026年）11月12日將舉辦孫中山誕辰160周年「隆重紀念活動」。大陸官方表示，紀念孫中山旨在緬懷其歷史貢獻，並強調透過弘揚其愛國精神，推動兩岸關係和平發展。

無獨有偶，由國立國父紀念館、財團法人中華民國中山學術文化基金會、中國文化大學、陳守仁孫學研究中心、族群與多元文化學會、極忠文教基金會等單位共同舉辦之傳承、創新與發揚：紀念國父孫中山先生160歲誕辰之國際學術研討會如火如荼舉行，其目的在於發揚及闡釋台灣對中山思想之各項觀點，透過國際對話與弘揚，一方面活化中山思想加強台灣方面對中山思想詮釋的話語權；另一方面也凸顯台灣對中山思想的信守，台灣方面能以實際行動來表達對中山思想的緬懷，對於民進黨政府來說也格外具有政治意義，台灣方面致力中山思想研究也是不落人後。

中山思想到底是什麼？三民主義究竟是資本主義還是社會主義？一直以來引發學界熱議；從此來觀察中國國民黨政黨路線及黨主席鄭麗文相關談話，不乏看出中山思想既有資本主義求富求發展的特點，同時也有求均求平等正義等世代正義的內容，對於兩岸政府來說，求取制度之共識難度很大，但若以普世價值之思想共識卻有很大的空間，值得兩岸一起來努力，以求致真正的和平。畢竟民族、民權、民生三大主義是中山思想的具體規劃，可用於分析國家與社會發展的道路，並可作為兩岸之間相互學習的基礎，也可鎔鑄東西思想的交流。

當然，透過紀念活動，除了表達對歷史人物的緬懷，同時也被賦予現階段的兩岸意義。當兩岸當局和民間都藉由弘揚孫中山思想與精神求取最大共識，一方面有助於緩和兩岸對立緊張情勢，求取真正的和平；另一方面，也有助於團結中華民族、凝聚民族向心力，促進對於中華文化認同，因此發揚中山思想，擴大兩岸共識，將是未來努力的目標。

另外，透過中山思想研究可以顯見兩岸同文同種的歷史脈絡與文化情懷，同時也可以深化研究中山思想，讓孫中山思想成為兩岸珍貴的資產。

此外，中山思想的精髓在於國家民族治理方式與社會發展方向，其核心精神就是「以民為本」，民本式的民主無疑是兩岸關係的重要基礎，在此基礎上發揮求同存異的精神，相互諒解彼此政治體制和經貿模式的差異性。

就實際兩岸交流的意義上，中山思想的發揚可以透過兩岸在文化、學術、體育等領域的交流，建立相互學習和理解的橋樑。同時即便兩岸在國家與社會體制上有所不同，但不妨礙尋找兩岸人民共同關切的價值。 以中山思想作為基礎，兩岸相互學習、相互包容，才能共享和平發展的成果。

總之，發揚中山思想並擴大兩岸共識，可使兩岸政府與民間從孫中山的「三民主義」核心精神出發，尋找兩岸共通的價值與基礎。 中山思想同時也是中華文化的代言人，兩岸都不應放棄對於中山思想的探索，少一點功利主義與政治目標的導向。

