川普向選民承諾，他會讓美國「再次偉大」。也就是說，美國本來很偉大，但是近幾年似乎變得窩囊了，總是被其他國家鄙視、欺負、剝削。

川普把國家變成孱弱的責任，推給了前任民主黨籍總統們、 推給了把貨品底價賣給美國的所有進口國、 推給了人數不斷增加的合法非法移民、還有不斷把生產工廠移到工資低廉亞洲國家的美國企業。

中國有句古話，「前事不忘、後事之師」。顯然從小未曾吃過苦的地產商川普，忘了為何他小時候美國如此偉大， 到了他選總統時，美國竟然變得如此窩囊，必須要打一劑強心針、做CPR，才能讓美國再次偉大。他未能從過去為何美國偉大的歷史中找到原因，卻把衰敗的責任一推四五六，全都是外國公司、外國移民、外國進口商造成的。 靠著政府社會福利金而好吃懶做的美國人，難道都無需承擔任何責任？

我們不妨回顧一下：一個甲子之前，美國為何是讓全世界人艷羨的偉大國家？為何各國的菁英——尤其是亞洲國家的頂尖菁英們，不是設法到美國留學，就是削尖了頭要移民到美國？

最近畢業的高中校友們齊聚一堂，討論如何為母校編纂畢業一甲子的紀念冊。不免回憶起當年的師長、同學，僅僅3年的同窗情誼，卻化為永恆的美好回憶。當年幾個實驗班的同學，都是在高一進行智力測驗的成績前10％的學霸所組成；他們畢業後分別進入各頂大，讀完4年後，竟然有2/3的同學選擇留學美國，後來成為美國人！

而當年的中華民國政府，還為美國做了篩選：必須通過留學考、英文及格，才能拿到出國留學許可。可以想像這些台灣年輕菁英們，畢業後都去報效美國，成為支撐起「讓美國偉大」招牌的頂梁柱。

不信我們不妨審視一下，讓美國成為先進科技領先全球的大國的功臣們都是哪些人？除了蘋果、微軟創辦人是土生土長美國白人之外，AI巨擘的黃仁勳，AMD的蘇姿丰，Broadcom的陳福陽，Intel的陳立武, 全都是華裔。也就是說，如果不是他們的父輩在50、60年代，從台灣、馬來西亞留學或移民到美國，今天哪有這些菁英們合力讓「美國偉大」？

除了華裔，印度裔更是成群地在美國高科技業擔任高級主管，譬如 Alphabet 的Sundar Pichai，微軟的 Satya Nadella， Adobe 的 Shantanu Narayen。就連電動車Tesla 的創辦人馬斯克，都是來自南非的移民後裔。

可以想像嗎？如果過去這一甲子的歷任總統，都像川普一樣討厭非白人移民，派軍隊阻止、驅逐非法移民，在各大城市看到膚色較深的人就進行審查拘捕，美國還有可能像今天這樣偉大嗎？

過去一甲子，美國的製造業仰賴著國外廉價勞工而讓美國經濟富甲一方，富人的比例為全球最高。曾經是美國共和黨籍的總統雷根，就十分反對用關稅作為武器來限制外國進口貨品，也認為移民對美國經濟的貢獻厥偉，美國應該維持作為移民大熔爐、讓移民可以實現夢想的自由國度。但是這些曾經讓美國偉大的因素，全被川普一人全部否決、推翻。

減少外國留學生人數、提高移民門檻、不讓在美國出生的嬰兒取得美國國籍、不讓農場及勞力密集企業使用違法移民、用關稅作為武器來逼使世界各國政府必須向美國政府俯首稱臣等，都是在開歷史倒車，把塑造美國成為偉大國家的因子，全部消滅殆盡。川普如此繼續蠻幹下去，如何能讓美國「再次偉大」？ 根本是在緣木求魚，做著他永遠不可能會實現的黃粱大夢。

（作者為作家）

