鄭麗文11月1日走馬上任國民黨主席，8日出席馬場町公園追思白色恐怖時期受難者秋祭活動，沒想到引來朝野炮火四射，鄭麗文腹背受敵的處境，若與過去歷任黨主席風光上任的情形想比，實屬罕見。

政治敏感之處，在於馬場町過去是白色恐怖時期，槍決政治犯的刑場，受難者中，有不少是當年潛伏在台的共產黨員，引發這次爭議者吳石，在1950年3月2日被捕，6月10日於馬場町執行槍決，吳石當時任國防部中將參謀次長，同時是在台共諜的「密使一號」。

民進黨批評鄭麗文祭拜共諜吳石，對不起國共內戰死去的英靈。國民黨內也有不少人對鄭麗文此舉非議，認為此時此刻對馬場町死去的共產黨員追思悼念，相當不智，將成為民進黨攻擊國民黨的痛點。

馬場町紀念公園是1998年由時任台北市長陳水扁設立，目的是民主時代為威權時代傷害人權的反省，並無分別是否為共產黨員；早期黨外運動風起雲湧，為了反蔣、反國民黨政府，不少統派人士加入黨外運動及民進黨創黨行列，這是台灣民主化過程，無法磨滅的一頁滄桑歷史。

2009年擔任高雄市長的陳菊訪問中國大陸，前往北京八寶山福田公墓祭拜《夏潮》雜誌創辦人、已故閨蜜好友蘇慶黎。蘇慶黎父親蘇新，是台共重要領袖，蘇慶黎則是創立台灣左翼工黨、勞動黨的統派大老，蘇新父女與民進黨創黨大老們「志同道合」，陳菊悼念蘇慶黎，沒有戴著「台共」的有色眼光。

吳石、蘇慶黎是中共「沉默的榮耀」，卻是陳菊、鄭麗文、台灣和平論者繞不開、無法沉默，必須跨越的一步。在那個兩岸漢賊不兩立的年代，共諜或無辜被指共諜者，都在馬場町一起被追思，這是歷史的痛，兩岸分治70多年了，國共需不需要和解？兩岸需不需要「和解」？就像馬英九過去在二二八紀念公園為受難者悼念致意，鄭麗文在馬場町為政治受難者射出「國共和解、人權和解」的穿雲箭，兩岸走出歷史傷痛，為了和平，這一箭必須勇敢射出去！

