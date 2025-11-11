日本首相高市早苗在眾議院表態，若北京對台動武，包含海上封鎖，日本可能認定為「危機事態」啟動集體自衛權，允許自衛隊以武力保護自身安全與利益。這是日本現任首相首度宣示，若台海爆發戰爭，即使未直接攻擊日本本土，日本也可能介入，這是日本安全政策的歷史性轉折，對東亞區域安全投下新的變數，也引發極大的爭議。

表態介入台海戰爭惹議

賴政府對日本高市的強硬表態表示歡迎與肯定，視為對台灣安全的重要支持，將提升台灣在區域安全中的戰略地位，並增加北京對台動武的顧慮。一些評論也認為，高市的言論有助於強化台日安全合作，象徵雙邊關係升溫，對此感到鼓舞並表示歡迎。

自民黨在國會未能單獨過半，必須尋求小黨支持，在與維新會共組「自維聯盟」時，修改「和平憲法」即明文列入聯合執政協議之中。高市的發言很有可能是為了強化修憲的正當性，但對於區域的影響不會局限於台海，也將牽動美中全球博弈與東北亞地緣政治，台灣切不可見獵心喜，誤判情勢。

高市首相的說法明顯連結兩者安全議題，並表達對台海情勢的高度關切，但這種表達不應過度解讀為日本必採軍事行動。高市首相僅反映日本對台海安全問題的關切與支持，不代表在軍事與政策層面已做好軍事介入準備或決策。

自維聯盟提出修憲的共識，但公眾意見和國會生態對是否擴大自衛隊權限，仍存在巨大分歧。2025年5月NHK調查，支持修改憲法第九條比例約39％，反對與不置可否的比例占多數，顯示社會尚未有共識。許多反對者視第九條為日本和平象徵，認為此條款可遏止戰爭與軍國主義再現，是實現國內和平與區域穩定的重要保障。

日本憲法規定修憲須經國會兩院三分之二以上議員通過提案，再由國民公投通過才生效。自民黨雖為主要執政黨，但在國會中並無絕對多數，加上需與維新會及其他政黨合作推進，修憲過程難度極高。公明黨曾是自民黨的長期盟友，就對自維聯盟的修憲協議期期以為不可，若考慮多數民意對修憲的疑慮，高市政權可能遭到反噬，相信高市不會貿然行事。

受憲法及美日安保制約

日本的和平憲法，長期被視為二戰戰後秩序安排的象徵，任何修訂行動都會引發鄰近中俄、朝鮮及韓國甚至東南亞的嚴重警戒。這些國家均對日本懷有歷史恩怨，特別是在二戰期間日本侵略歷史、領土爭議等問題上未解的糾結，使得日本軍事地位的提升極容易引起強烈反彈，激化區域緊張，甚至促發軍備競賽。東南亞一些國家也可能擔心日本軍事化後可能產生的影響，令日本的區域安全與地緣經濟環境更加複雜。

即便日本修憲成功，還需面對美日安保體制的制約。美國對台海問題長期採取戰略模糊政策，特別是川普政府，既未明確承諾軍事介入，也未放棄台灣作為區域穩定的重要槓桿。這一策略既是保持對中國威懾，也避免直接捲入台海戰爭。

隨著美國全球戰略逐步由積極介入轉向戰略收縮，第一島鏈的圍堵責任在一定程度上更多委以日本與美國盟友。但這並不意味日本與其他區域國家因此獲得戰爭主動權，特別是牽涉極為敏感的台灣議題。

高市早苗就任首相後對於北京的言行相對務實許多，她當選自民黨黨魁後並未參拜靖國神社，顯示她謹慎的一面；中國大陸國家主席習近平也在南韓慶州舉行的亞太經濟合作組織（APEC）領導人非正式會議期間與高市舉行了會面。雖然雙方歧見仍深，高市早苗仍表達了促進「具建設性且穩定」的日中關係的意願。

高市首相針對「台灣有事即日本有事」的言論，雖具有政治象徵意義與政策宣示功能，但不可解讀為日本做好軍事介入台海的準備。日本軍事政策仍受憲法、美日安保機制的制約，面臨區域複雜的歷史恩怨，介入台海將給日本帶來嚴重的地緣政治風險與經濟代價，相信日本會十分謹慎，高市也會知所節制。