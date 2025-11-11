科技巨頭亞馬遜在10月28日宣布裁減約1萬4000名員工，裁員集中在人力資源、AWS（Amazon Web Services）營運和Alexa語音團隊等部門。這個數字比早先媒體預估的3萬人要低，雖然官方仍未發布正式公告，但裁員確實已經發生。對亞馬遜而言，這不光是成本削減，更是一次生產邏輯的深層轉換。

在這波轉型背後，亞馬遜重新定位自己，不再甘於做個雲端基礎設施的提供者，而是穩固AI時代的戰略核心。就在裁員消息公布後1週（11/3），AWS與OpenAI對外公開簽署一項金額約380億美元，為期多年的雲端運算合作協議。這是OpenAI首次將核心模型訓練任務的一部分轉移至AWS執行，改變對微軟Azure的獨家依賴。業界普遍視此為OpenAI「去單一供應商化」的里程碑，同時讓AWS瞬間躍升為全球AI算力樞紐之一。

正因如此，這回亞馬遜大規模裁員，自然可連結為立足於市場擴張下，釋放出傳統人力，集中資本打造AI驅動運算基礎的人力重構。於是，那些曾是核心的專業，現正被時代稀釋。在這次裁員名單中，不乏當初挖角自谷歌與微軟的頂尖工程師與AI專家，他們的專業養成於生成式AI出現之前，與新時代的工作方式逐漸脫節。尤其在人力資源部門，標準化的招募與培訓流程，幾乎全數可被AI取代，這些長期靠「經驗」為本的角色，如今反而成為負擔。

再看看市場對於這一波變化的反應是冷靜而務實的，亞馬遜股價在消息公布後不降反漲了約1.5％。投資人解讀這是釋放資本，強化AI佈局的訊號。新的商業邏輯已不再依賴人力規模，而是以「核心人才 × 演算法 × 運算力 × 資料」為成長公式。亞馬遜現正有條不紊地重組資源，從倉儲機器人、智慧客服到自動化財務系統，打造一支新的「AI員工」隊伍。依據亞馬遜內部預測，至2030年，機器人勞動力將超過人類員工，且這個未來，會比預期來得更快。

這種結構轉變，並非亞馬遜獨有。Meta裁減了AI超智慧實驗室約600名員工，微軟年初在遊戲與雲端部門裁員近萬人。僅僅2025年前10個月，全球科技業裁員總數已超過17萬8000人。矽谷首當其衝，AI正在重寫勞動市場的基本結構。Meta創辦人馬克．祖克柏（Mark Zuckerberg）承認，AI已取代多數初級程式設計師，輝達執行長黃仁勳要求工程師全面使用AI輔助編碼，科技女股神凱西．伍德（Cathie Wood）預測AI將讓全球GDP成長率翻倍，而特斯拉的馬斯克（Elon Musk）更描繪出「無限經濟」藍圖。繁榮背後的代價，是企業利潤節節上升，傳統工作卻在加速消失的「無就業成長」。

亞馬遜這次轉型便具備了象徵性。AI不再只是輔助工具，而是企業結構的中樞。從Alexa團隊重整、AWS的AI化，到與OpenAI的深度合作，亞馬遜正在改寫「人」與「技術」的分工關係。未來的企業將不再以人力密集為核心，而是以演算法驅動、數據支撐與雲端運算為骨幹，形成全新的「智能型組織」。

那麼，面對這樣的時代轉向，我們勢必也要學會重塑自己。能在新局中站穩腳步的，一定是懂得結合「演算法思維」、「資源協調」與「資料洞察」等能力的人。這些能力能讓人不被AI取代，並成為AI價值鏈的一環。此時，知識的半衰期已從10年縮短為數年，對多數人而言，這是分水嶺，固守舊流程的人將被時代邊緣化，願意重新定義自己的人，就能在AI時代找到新的自由，唯有持續學習，才能維持韌性。

這樣的改變，也將回到教育與家庭的核心，名校光環逐漸褪色，資本焦點已轉向能創造新價值的「行動型創造者」。父母若仍堅守舊式升學邏輯，孩子就可能錯失與時代同步的能力。培養快速學習、解決問題與創造力，才是讓下一代在AI世界中掌握紅利的關鍵。

轉型必然伴隨陣痛，若能像亞馬遜一樣，把裁員視為轉機，人人將AI當成槓桿，這場浪潮最終不會是淘汰，而是重新定義生產力與人類角色的契機。

（作者為富瑜文教基金會執行長）