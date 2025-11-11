國民黨主席鄭麗文出席「台灣地區政治受難人互助會」秋祭活動，民進黨批評追思對象包括了「國軍叛徒」吳石。其實就算拿掉吳石，另外3位中的陳寶倉和聶曦也是國軍軍官，所以有差嗎？而且放開來看，參加中共地下黨的台籍人士，很多曾經在光復後參加國民黨三民主義青年團，也曾經是國民黨黨員。把時間放到更早，今天大陸人民幣100元紙鈔上印的4位「建國領袖」──毛澤東、周恩來、朱德、劉少奇等人也曾經是國民黨黨員。

至於黃埔軍校出身、曾經具有國民黨黨員身分的中共高級將領：林彪、徐向前、葉劍英、陳賡、許光達、左權、聶榮臻、黃克誠等等，那更多了，恐怕吳石不知道要排到哪裡？所以如果要追求國共和解，吳石是否是主悼人物並不是那麼重要，更何況，民進黨以「政治受難人」稱呼，追悼共諜已經很多年了。

同時必須說明，1950年台灣對岸的福建已經集結了50萬共軍部隊，準備渡海完成「解放台灣」的任務。所有中共地下黨員都負有發展組織、收集情報的任務，都是中共特工。民進黨悼念的都是中共特工，現在鄭主席只是尋求和解，民進黨又開始「反共」了，那種偷雞摸狗的模樣，真夠噁心。

隨著人民知道的越深入，民進黨投機作風很快就被識破，起不了作用。但有一件關乎成敗的關鍵，跟民進黨無關，而是鄭麗文主席決心扭轉大局，是否做了充分的準備？出席了秋祭後的下一步是什麼？

目前對於民進黨以及國民黨那一些保守派的批評，鄭主席的回應比較被動和零散，缺乏完整一貫的陳述，而且大批支持者也沒有被教導要如何回應，以致於無法形成統一的反擊聲勢，無法構成共同向前推動的力量。這種情況其實相當危險。因為政治領導始於思想領導，思想領導者來自政治主張所根據歷史脈絡的論述，這是政黨的信仰和靈魂。

李登輝執政末期，國民黨的政治信仰受到嚴重的破壞，到現在都還沒有恢復。因此，鄭主席需要一套完整歷史脈絡的解釋，必須發表一篇白色恐怖與國共內戰的完整論述，從所有層面，包括具體的人、事、物，以及歷史環境和重要事件，做完整的釐清和說明。從完整歷史脈絡的論述中，展現未來的政治行動議程，成為綱領性的文件。

這個動作對團結國民黨黨內，對台灣內部充分溝通說明，以及接下來與大陸深度對話，是必須要走的程序；否則反而會在對手猛烈攻擊和黨內質疑之下，因為說法零散破碎，陷入被動，更容易遭到四面八方的嘲諷和攻擊，進退失據，失去大眾的信賴感，而最終功敗垂成。

必須強調的是，思想領導建立在完整歷史脈絡的清楚闡釋，從而建立政治綱領和行動議程，勇敢實踐和貫徹，最終將思想轉化為事實。策略可以調整，可以與時俱進，但思想必須堅定一致，任何猶豫不決都會是致命的傷害。

這件事是國民黨早該做卻一直沒有做的，由於缺乏堅定的思想核心，沒有終極目標，也就沒有堅定的政治行動，最後民眾自然對國民黨失去信賴感，這是國民黨民調偏低的根本原因。鄭主席透過出席秋祭展現兩岸和解的誠意，這是很好的開始，接下來這一步則會決定最後的成敗。