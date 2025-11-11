過去第一線與中共交手時，我常把一個問題放在心上，反覆思考以理解個別對手的思考模式：北京的內部政治如何左右了對台政策的執行？這次參與「和平推演」，依循此思考習慣試圖尋求北京出招的理路，卻也發現我過去經驗窘迫之處：容易見樹不見林。

此次「和平推演」出題者黃介正理事長的3個想定，把兵推放在大國角力的架構下，且務實地針對幾個可能的現實場景，推演出美中台都接受的兩岸和平發展架構，這是遠視願景且聚焦實務的精彩賽局，作為參與者深受啟發，也受益於率領紅軍（大陸組）的淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳，其對中共決策機制的嫻熟、政策變化的精準掌握，紅組出招的同時等於也定調了其他兩組的應變，使得此次兵棋推演很真實。我有3項心得與收穫：

一、中共有實力順勢應變。台海兩岸官方再度對接，美國不會袖手坐視，定設法在兩岸互動的進程中維持其在亞太的影響力。美國的出招不管為何，中國大陸都有實力應變或反制，以確保向美國明確地發出訊號，讓美國在試探性踩向紅線時，得非常遲疑、甚至縮腿。陸方的實力來自軍事整備、經濟實力，以及汲取於中美貿易戰的經驗，堅持底線且能同時技巧性地推動和平進程。也就是「軟的更軟，硬的更硬」，中共游刃有餘。

二、中共出招造勢理路清楚，台灣可即早準備。不像台灣的權力更迭頻繁，中共的政策有一貫性，即便換代，延續大於轉變。就其立場，過去兩岸制度化協商時代達成的協議，將是推動兩岸關係往前的基礎。未完成的拼圖（如貨貿協議），一定得接著談，同時已初具雛形的制度性安排也會深化。

張五岳便指出，除了恢復國台辦主任、陸委會主委的熱線與會面，兩岸互設辦事處之類的議題會是中共的起手式，為往後的政治深水區做準備。

三、台灣應主動出擊。台灣方面政權更換頻繁，但以文官為主的官僚系統有機關性記憶，經驗會傳承，在政策善變跌宕中，有些原則仍然一致；同時，不管何黨執政，都得以民意為依歸，顧及百姓觀感並回應百姓需求。

因此，台灣在兩岸對接時會持續要求體現中華民國政府存在的事實，也就是凸顯台灣談判團隊、政府交流隊伍的官方身分。特別是陸委會早已跳過海基會與國台辦直接往來了，台灣不會只想停留在用白手套打交道的時代。例如官方互設辦事處，從台灣立場來看，應該是陸委會的辦事處，而非海基會的辦事處。

在百姓的需求與觀感上，台灣就國際參與，至少在經貿領域，會大聲主張加入RCEP、CPTPP，而且名實相符地有意義參與。這些台灣主動出擊的項目，大陸必得接招。

這次和平推演頗有創意，預擬了灰犀牛對台海的衝擊。就兩岸與美中關係來說，台獨也是灰犀牛，特別是賴清德總統的政策主張，比起前總統蔡英文更堅持台獨的可能性，一是他不講依《憲法》與《兩岸人民關係條例》推動大陸政策；二是他的就職演說預設了台獨法理化的可能路徑；三是目前對陸配的行政作為是台獨法理的具體化。

以後可否就法理台獨的行政法作為、實踐步驟，以及紅、藍、美的回應，也來場和平推演或兵推？這是精彩的題目，也是民進黨總統若連任的可能場景。

（作者為倫敦大學伯貝克法律學校博士）