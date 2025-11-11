1975年11月6日，在西班牙決定讓其在西北非的殖民地「西撒哈拉」（簡稱西撒）獨立前，摩洛哥宣稱歷史上是其固有領土，因而鼓動30多萬人民跨過邊界進入西撒，由於有伊斯蘭宗教色彩，謂之「綠色長征」（Green March）。

西班牙殖民政府因獨裁者法朗哥（Franco）病危，擔心引發政治危機，無心戀戰，即使軍力遠遠優於摩洛哥，但卻下令不准開火，讓長征者輕易進入西撒。位於西撒南邊的茅利塔尼亞，也對北鄰做出主權的宣示，迫使西班牙邀請這兩國上談判桌，透過《馬德里協議》（Madrid Accord）將西撒一分為二，北部屬摩洛哥，南部則畫給茅利塔尼亞。

事實上，聯合國早在1966年就通過「西撒去殖民化」（decolonization）的決議，要透過公民投票的機制來決定西撒的前途。當西班牙僅邀請摩洛哥與茅利塔尼亞與會，引發對抗西班牙殖民統治、簡稱「人民陣線」的波里薩利奧（Polisario）不滿，認為摩洛哥是新的殖民者，遂起而對抗。

1976年2月他們宣布獨立，成立「撒拉威阿拉伯民主共和國」（Sahrawi Arab Democratic Republic，SADR），不僅獲得非洲及拉丁美洲許多第三世界國家的外交承認，並從另一鄰國阿爾及利亞取得經濟、外交與軍事上的協助。儘管如此，它仍然無法與摩洛哥對抗，最後退到阿爾及利亞境內，成立流亡政府，並持續進行武裝抗爭。

1978年茅利塔尼亞發生軍事政變，退出西撒，形成摩洛哥實際掌控該地區約7到8成的大多數領土。摩洛哥並在1980年築起共計6道總長度約2700公里的沙牆（sand wall），將人民陣線拒於牆外。儘管沙牆只有3公尺高，但工事還算複雜，埋有地雷，也設柵欄和地下碉堡，不僅成為阻撓人民陣線的屏障，也保護當地最重要資源的磷礦開發。

「非洲團結組織」（OAU）長期主張區域國家的去殖民化，自然關注這個地區的衝突，並呼籲雙方達成停火協定、舉行公投決定西撒的未來命運。當SADR在1984年進入OAU後，摩洛哥決定退出這個區域組織，讓OAU無法扮演調停的角色，最終這個重任就落在聯合國的肩上。

聯合國西撒哈拉公民投票工作團（MINURSO）既是維和部隊，也負責籌畫公民投票。不過，摩洛哥只願意接受西撒的自治，而非獨立，因此一直拖延這項程序，雖然經過聯合國多次的斡旋努力，但獨立公投始終未能付諸實行。

今年10月30日，聯合國安理會通過第2797號決議案，延長MINURSO的授權1年，並確認摩洛哥2007年的自治提案為雙方談判的基礎。換句話說，西撒已沒有「獨立公投」這個和平選項，僅能靠武力對抗（非常難成功）才能實現獨立建國的夢想，否則就得接受享有自治權、但成為摩洛哥南部省的命運。

令人意外的是，這個決議案竟然以11比0無異議通過，俄羅斯、中國、巴基斯坦棄權，另外阿爾及利亞則是未參與投票。其中俄中兩國皆認為這個美國在背後主導的決議，未能充分平衡照顧西撒各方所關注的議題，也未客觀反映相關的倡議，無法達成可持久的解決方案，因而棄權。

他們大可祭出否決權，但因為支持決議中MINURSO的授權時間延長，希望藉棄權能促成充分的協商，形塑更廣泛的共識。阿爾及利亞未參與投票，基本上就是認為她的反對票根本無濟於事，因此缺席是表達對此不公正決議不滿的最佳方式。

個人可以接受阿爾及利亞的投票行為，但對俄、中的棄權較難理解，特別是兩國明知摩洛哥是因為在川普第1任內支持《亞伯拉罕協議》（Abraham Accords），與以色列建交，換取美國承認她在西撒享有主權，卻沒有以全球南方的領導國家身分為西撒的獨立選項，採取強烈的捍衛立場，讓摩洛哥政府得意地宣布從明年起，通過決議案的10月31日為國定假日。

如果他們過去支持非洲國家的去殖民化走向，難道只有西方國家的殖民才算殖民，非洲國家的殖民行為就可以被接受嗎？！

