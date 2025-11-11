AI全球迅速擴散，不但在產業及個人生活產生了深遠的影響，更對宏觀經濟及全球化的世界格局產生了巨大的衝擊。網路結構Web2.0 轉換成Web3.0 是由AI和區塊鏈技術推動，而「全球化2.0自由貿易」到「全球多極化3.0」的發展誘因，除了AI及周邊的輔助技術外，還包括了物質、資訊、資金、制度、教育等元素。

自由貿易的黃金時代已結束，自冷戰結束以來，「全球化2.0」以自由貿易與資本流動為核心。美國主導的單極秩序，透過WTO、IMF及世界銀行的制度架構，建立了以效率、開放與市場為導向的世界經濟體系。從製造外包到金融全球化，全球供應鏈成為經濟成長的引擎，國界被貿易與資訊流所稀釋。

然而，這套體系的基礎，全球信任與制度共識，正逐步崩解。疫情暴露出供應鏈的脆弱，地緣政治衝突重塑能源格局，美中科技戰更揭示了自由市場背後的權力爭奪。全球化不再是無限擴張的經濟運動，而是一場科技與制度的再定位競賽。

新階段的「全球多極化3.0」不再以資本為引擎，而以科技、制度與主權韌性為核心驅動。AI、區塊鏈、量子科技、綠能革命正在重新定義國家競爭力。權力重心從「金融中心」轉向「科技樞紐」，從「美元體系」轉向「數據體系」。在這個新秩序中，晶片是金本位、雲端是金融系統、模型與應用則是全球通貨。

這種變化最明顯的表現，就是各國對數位主權的追求。歐盟以《AI法案》與《資料治理法》建立制度邊界；美國推動AI標準化與晶片聯盟，以維持技術領導；中國則以「數位絲綢之路」推進制度自主與區域鏈結；印度、俄羅斯、中東新興經濟體則以能源與市場規模構築新的力量軸心。其結果是，全球不再圍繞單一中心，而形成多權力、多制度、多科技生態的共治格局。全球化從「同構」轉向「多樣」，從「競爭性全球整合」轉向「合作性區域互聯」。

在全球化2.0時代，制度的核心語言是「自由市場」；而在3.0時代，新的語言是「科技治理」與「主權韌性」。AI演算法、數位貨幣與能源控制權，已取代傳統貿易規則成為國際談判的新焦點。這意味著全球化的主軸正在從「經濟自由」走向「技術安全」。各國政府不再只是監管者，而是成為數據與基礎設施的主權操盤手。供應鏈、網路安全、AI倫理、能源轉型，成為地緣政治的新戰場。全球化3.0不是市場的無邊界化，而是主權的再邊界化。

全球化2.0的高效率帶來了空前的繁榮，也造成了貧富不均、勞動邊緣化與社會信任的瓦解。如今的多極化3.0，實際上是一場文明的自我修正運動，將帶來新一波的文明轉折及科技驅動下的價值重構。它嘗試在科技與倫理之間尋求新的平衡：以AI透明性取代金融投機，以區塊鏈信任機制取代制度赤字，以文化多元取代單一價值輸出。

全球化2.0的語言是「市場」，而全球多極化3.0的語言是「科技與制度」。前者由資本驅動，後者由演算法與能源主導；前者追求成本效率，後者追求安全與韌性。當AI取代勞動、數據成為戰略資產、能源重塑貨幣體系，從全球市場到文明網絡，全球權力的邏輯將被徹底改寫。

未來的全球化，將由多文明共治、多技術協作、多制度並立構成新的秩序形態，是以科技為紐帶的「多中心文明網絡」。這是一場新的競逐。全球化3.0，正在以AI與制度為依托，重繪世界的秩序版圖。在此同時，AI的產業霸權也將由「技術」之爭，轉變成為「文明」的競逐，在政經結構及技術發展條件的互動下，重啓新一波的「文明啓蒙運動」。

（作者為國立陽明交通大學退休教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※