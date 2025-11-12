素有「工程界諾貝爾獎」之稱的英國「伊麗莎白女王工程獎」（Queen Elizabeth Prize for Engineering），11月5日由國王查爾斯三世親自頒予七位於神經網絡、電腦視覺與GPU硬體等基礎領域貢獻卓著的開創者後，其中，諾貝爾物理獎得主傑弗里．辛頓（Geoffrey Hinton）、圖靈獎得主約書亞．本吉奧（Yoshua Bengio）、Meta副總裁楊立昆（Yann LeCun）、World Labs聯合創辦人李飛飛、輝達執行長黃仁勳與其資深副總裁比爾．戴利（Bill Dally）六位共同得主，翌日齊聚一場高峰會，展開環繞AI的40年演進，挑戰當前與願景未來的一場座談。

這場座談，猶如AI宣言，融合回顧、辯論與展望，理出了從邊緣理論到產業革命的轉型軌跡，同時暴露了AGI（人工通用智能）這一終極目標的模糊與分歧。

AI的崛起非一夜之間，全是算法、算力、數據三大要素於數十年獨立醞釀後的化學反應。辛頓回憶起1984年的突破，他嘗試使用反向傳播學習單詞序列，這實際上是現代大型語言模型（如ChatGPT）的雛形。基本原理早已具備，但受限於當時的算力和數據，足足等了40年才綻放光芒。這段歷史強調了算法的先導性，從神經網路的早期探索，到如今機器在語言理解和認知任務上與人類匹敵。

算力革命則來自GPU的蛻變，戴利分享了九十年代末在史丹佛大學的洞見，他構想了流處理架構，以克服「內存牆」（Memory Wall）問題，這為GPU從圖形處理轉向深度學習奠基。2010年的一次早餐會成為轉捩點，戴利與時任計算機科學系副教授的吳恩達合作，用48個GPU重現了谷歌1萬6000個CPU的「尋貓」實驗。這個指數級效率提升，讓算法從理論覺醒為現實。黃仁勳則說道，2010年代初，他從多倫多大學、紐約大學和史丹佛大學的實驗中察覺到深度學習的潛力，將其比擬晶片設計的擴展模式。他強調，AI不是傳統軟體，而是需要「工廠」實時生產智能的產業變革，這要求海量算力作為基礎設施。

數據的爆炸性貢獻則歸功於李飛飛的ImageNet項目，2006年，她意識到算法和算力雖已就位，但缺少海量數據作為燃料，於是她與團隊在三年內創建了涵蓋1500萬張圖片、2萬2000個類別的ImageNet數據庫，這一「瘋狂」舉措點燃了整個領域，讓機器學習從空轉轉向高速前進。當辛頓的算法、戴利的GPU與李飛飛的ImageNet在2010年代初碰撞，AI的化學作用正式發生，從圖像識別到語言翻譯，AI在多項任務上超越人類，寓意從邊緣理論到主流應用的轉型。

六人觀點雖然各異，卻共同勾勒出AI的豐富藍圖。辛頓從長期研究神經網絡出發，預測AGI會在20年內實現，機器將在辯論中勝過人類，但他轉向強烈警示，AI可能帶來滅絕級威脅，呼籲全球監管以確保安全。本吉奧則大膽估計5年內AI就能達到員工級能力，尤其AI從事AI研究將迅猛進展，他主張保持中立，避免過度樂觀或悲觀，當聚焦風險管理和全球合作，以利AI在社會中應用。

楊立昆則質疑大語言模型的泡沫現象，認為AGI不是突發事件，而是逐步擴展。他指出，當前AI在空間智能上遠不及一隻貓，進展需科學突破而非僅靠數據與投資，這是從基礎研究出發的務實角度。李飛飛則強調AI須以人為本，開發視覺與空間智能來服務人類福祉，她視AI仍處於「青年期」，需要開拓新領域而非與人類競爭，並以女性視角倡議多樣化創新，以解決全球挑戰。

黃仁勳的樂觀來自硬體視野，他宣稱人類級別智能技術已經到來，AI正處於基礎建設階段，將重塑產業格局。GPU等基礎設施驅動語言模型，他將AI比作千年一遇的變革，雖認可倫理討論，但強調其長期可持續性。戴利也聚焦AI應增強而非取代人類，讓人們專注於創造力和移情等獨特特質，未來需平衡創新與社會責任。

在AGI時間表上，分歧明顯，從辛頓的20年、本吉奧的5年，到黃仁勳的「已到來」和戴利的「錯誤問題」，再到李飛飛的「部分取代、部分互補」與楊立昆的漸進挑戰。這些都反映了AI在定義上，究竟會取代人類，還是增強夥伴關係的模糊性？然而，AI從規模擴張轉向科學突破的共識極為清晰，所有人都肯定倫理與安全的優先，呼籲全球合作、以人為本的設計，從純技術轉為社會影響的集體責任，對於炒作的謹慎也成主流，這種趨勢在多位座談者的觀點中表現得尤為明顯，如楊立昆提出特定泡沫，主張新化學方程式，黃仁勳則稱，GPU的滿載使用，證明這是實質變革，而非投機。

這場座談帶有一份回望與自省的意味，從1980年代的理論萌芽到今日的產業革命，AI見證了經濟的再造與思維的轉軌。但，泡沫的爭議也提醒我們科技演進的循環定律。展望未來，隨著結合視覺、語言與空間智能的多模態AI日趨成熟，機器人與元宇宙的應用將更為普及，並滲入醫療、教育與氣候解方等領域。同時，這股浪潮也放大了資料隱私與就業轉型的挑戰，AI正從工具走向協作者的角色，唯需嚴格治理以防濫用。

站在2025年這個拐點，全球還需加速從競賽轉向合作，確保AI成為文明助力而非隱憂。這六位先驅的集體發聲，不僅連結理論、應用與硬體的完整生態，更點出AI從個體創新走向集體責任的演進，並開啟充滿無限可能的黎明。

（作者為富瑜文教基金會執行長）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※