府院黨乃至整個綠營最近狂吹副總統蕭美琴到歐洲議會演講，為我國外交帶來重大突破，加上前總統蔡英文到德國參訪並演說，之前外交部長林佳龍也訪問歐洲，台灣外交似乎迎來了莫大成果，在美國之外開拓出新的歐洲戰場。但仔細驗諸事實，卻根本是混淆視聽、放大宣傳的行銷手法，可謂花大錢做出的煙火外交秀。

蕭美琴個人秀 華而不實

蕭美琴是現任副總統，如果真的獲邀到歐洲議會演說，對台灣當然意義非凡，民進黨也一再向民眾傳達這樣「令人振奮」的訊息。可是有沒有外交突破，必須持平客觀地評估。「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC），是由43個國家及歐盟的議會中跨黨派議員組成的非政府組織，其宗旨是反中，甚至有時到了反華的地步。它的捐贈來源包括美國國家民主基金會（NED）、索羅斯基金會、台灣的民主基金會和由美國台商推動的「Hello Taiwan」基金會等。但川普總統上台後，已刪除了NED的預算。

這次IPAC的兩位歐洲議會議員、也是歐盟共同主席的萊克斯曼與庫塔，向歐洲議會租借了一間會議場地，再邀請蕭美琴前往發表演說，這能等同於蕭美琴到歐洲議會演講嗎？場地雖在歐洲議會大樓，但根本不是歐洲議會的活動，也不是歐洲議會的決議邀請，民進黨到底在吹什麼吹？

議員借會議室辦自己的活動，是很常見的事，但不能把帳掛到歐洲議會頭上。1997年，當時的外交部長章孝嚴曾正式應邀在歐洲議會演講，蕭美琴相比之下豈不是小巫見大巫？此事真正的突破是，歐洲議會的所在地比利時同意發給蕭美琴簽證，讓她能順利成行，這算是相當有善意了。只是大陸當局會不會一怒之下，對比利時給予報復，導致歐洲國家接下來對台灣政策轉而緊縮，值得進一步觀察。

蕭美琴的小突破華而不實，除了一場個人聲光秀之外，不見在實質對外關係上有所提升。例如，中華民國的邦交國跌到了區區12個、中國大陸加強壓制台灣的國際法地位、台灣無緣重返世衛大會等問題，都看不到政府提出有效對策。此外，賴清德總統兩度想藉出訪友邦時過境美國本土，都被美方拒絕。2013年教宗方濟各就職典禮，馬英九總統應邀親赴羅馬出席，當時還與美國副總統拜登、德國總理梅克爾等領袖相談甚歡，而今年5月教宗良14世就職，我國是由前副總統陳建仁代表出席。賴清德就任總統1年多，窩在台灣足不出戶，把台灣外交處境的困窘演繹得淋漓盡致。

突破大困局 緩和兩岸

無論是蕭美琴的演講，或是蔡英文的訪德，其實都只是些小成績，更重要的外交大困局，卻不見民進黨政府警醒關注。首先，美國總統川普揚棄民主同盟價值，一心只想「美國優先」，台灣價值只剩下快被掏空的台積電，而民進黨政府除了一味輸血，拿不出其他辦法，台灣成了川普和中國角力的棋子，無論川普是輸是贏，淪為菜單上的台灣只怕都是輸家。

在美國愈來愈不可靠下，政府最近似乎外交轉向，強化與歐洲的關係。想推動對外關係、擺脫外交孤立，這確實是應該努力的方向。但現實是，對歐洲國家而言，目前最關心的是盡早結束俄烏戰爭，並強化歐洲安全以壓制俄羅斯未來的野心。俄國早已表明，未來要維持烏克蘭的和平，中國必須也參與其中。以中國在軍事、科技、經濟、稀土各方面的實力，以及對俄國的影響力，可以想見，歐洲國家不會願意為台灣過度激怒中國大陸。這也是為什麼，我國駐愛沙尼亞辦事處為了名稱卡了1年；至於南非，則根本把我國代表處更名降級並踢出首都，足見台灣的國際處境有多惡劣。

歸根結柢，我國的外交困境來自中國大陸的打壓，我們固然應該經營與各國的關係以突破封鎖，但也應善用策略緩和兩岸緊張，為國家的生存爭取空間與時間。台灣外交最突破的時期，是在用心經營兩岸關係的馬英九任內，民進黨執政以來，外交卻陷入不斷惡化的絕境。到底外交的出路在哪裡，民進黨看不出來嗎？