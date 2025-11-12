誰能想到一年前還被美國懸賞1000萬美元捉拿的恐怖分子，日前在白宮跟美國總統川普面對面交心？誰能想到在9月聯合國大會開會期間一位過去跟蓋達恐怖組織關係密切的人被美國同意入境，並且在聯合國大會發表演說？這兩項活動都打破了敘利亞在國際間近80年的孤立。背後沒有川普的支持是絕對做不到的。

誰能想到這一位過去敘利亞的叛軍沙姆組織（HTS）領袖，現在留著整齊的鬍鬚，穿著剪裁合宜的西裝到處出訪，不但去了沙烏地阿拉伯見了王儲薩爾曼及前往訪問的美國總統川普，又應邀到巴黎與法國總統馬克宏見面，也去了莫斯科跟普丁商談雙邊未來合作的方向。

這位原來盤踞在敘利亞西北邊的叛軍領袖夏拉（Ahmad Al-Sharaa）趁勢而起，去年12月以摧枯拉朽之勢，一舉推翻統治敘利亞數十年的兩代阿塞德政權，成為臨時總統。對他來說，當務之急是鞏固政權、與鄰近國家和睦相處、改善國際形象、爭取國際的財政援助、維持國內的穩定與經濟發展，驅逐國內盤踞的外國勢力與軍隊。

這些目標看在川普眼裡，正可利用來下一盤大棋；棋子不是慣常所想到的以色列，而是敘利亞。現在的敘利亞在中東地區的地緣政治上可以扮演一個美國旗手的角色，也可以作為一個美國撬動中東大局的支點。

多年來敘利亞在阿塞德父子統治之下被美國杯葛，施以經濟制裁；現在政權易手，美國也可以把這個過去的敵人翻轉為可用的馬前卒。首先是在5月邀集夏拉總統在沙烏地阿拉伯見面。以美國總統川普之尊與剛換上西裝的敘利亞叛軍組織領袖進行的會面活動，在國際間極為罕見，等於正式肯定夏拉的政治地位。11月初美國解除了對夏拉恐怖分子的身分，近日又逐步解除美國《凱撒法案》（Caesar Syria Civilian Protection Act）加諸敘利亞的制裁措施。川普的做法等於給夏拉建立了一個國際舞台，得以向世界展示一個新的、可以實現民主改革的敘利亞誕生了。對夏拉個人而言是莫大的榮耀；對敘利亞而言，得以重返國際社會。他樂於讓美國在背後扮演一些特別的角色。

美國對敘利亞的新政策有多重的目的。第一，將敘利亞納入全球擊潰伊斯蘭國國際聯盟（Global Coalition on Defeat ISIS）。敘利亞可以扮演一個第一線的角色，有助於其國內的安定。第二，美國有可能獲得許可增加在敘利亞首都大馬士革附近的軍事部署，以阻止或化解敘利亞與以色列之間的軍事衝突。

第三，阻止或縮小敘利亞與俄羅斯、伊朗與中國的合作關係。這三個國家過去數十年來跟敘利亞都有密切的能源、軍事、經貿關係。美、敘關係的鞏固可以降低這三個國家在中東地區整體的影響力。他們現在都是美國主要或次要的敵人，一旦斬斷了他們對敘的長臂支援，就可以稀釋他們在中東地區的影響力。尤其是伊朗，過去透過敘利亞的管道支援黎巴嫩的真主黨，建立「抵抗軸心」，對以色列的安全造成很大的威脅；一旦阻絕了敘利亞與伊朗的關係，以色列的安全也可以獲得大幅度的改善，也不易輕啓與伊朗的戰端，對整個中東地區的安定有一定的功效。

第四，川普總統要擴大他第一個任內自豪的亞伯拉罕協議（Abraham Accords）, 促成敘利亞與以色列建立外交關係。如能達成，對中東地區的和平穩定，當有重大之幫助，也可加速沙烏地阿拉伯與以色列之間的外交承認。亞伯拉罕協議2.0是川普總統在這個任內要大力推展的目標。

經由美國的積極作為，如果敘利亞由美國對手陣營脫身而出，納入美國主導的地區安全與反恐架構，當能為中東地區長期的和平穩定創造有利的條件，也為川普總統爭取諾貝爾和平獎加了不少分數。

由敘利亞總統夏拉這個例子，不知川普總統這個現實功利主義大師會如何看待台灣這顆旗子？

（作者為前駐以色列特任大使）

