立委沈伯洋遭到中共通緝，賴總統希望立法院長韓國瑜幫忙講話，韓國瑜卻打了一個好響亮：自己生病卻要別人吃藥！

韓國瑜的講法之一是，為什麼賴總統要宣告對岸是「境外敵對勢力」？意思是，你把人家當敵國，人家當然要追殺你嘛！

我因此把「境外敵對勢力」幾個字的起源花了一點時間弄清楚了。結論是：韓國瑜這一記耳光，直接命中目標，打得好響亮！

台灣本來沒有「境外敵對勢力」幾個字，都是前總統蔡英文弄出來的。弄這個要做什麼？就是因為2018地方選舉，民進黨大敗，尤其是在高雄輸給了掀起「韓流」的韓國瑜，而選後檢討，他們就歸咎於部分媒體做假新聞，幫助特定候選人！

部份媒體，就是一些人所說的「紅媒」，而既然如此，一定是對岸在搞鬼，因此在2018的國慶日致詞，蔡英文第一次講出「阻止外來勢力對國內進行滲透破壞...無論是製造散布假消息...」這樣的說法。到了2019的元旦文告，又說，「對於兩岸互動中，可能影響主權的議題，強化民主監督的機制」，於是在2019年中，啟動了所謂「國安五法修法」。

簡言之，就是因為選舉失敗，就認定假訊息影響選情，然後矛頭就指向了對岸。然後民進黨、時代力量與基進黨在這時提出了「中共代理人」法案，後來沒通過，於是又弄了個《反滲透法》，在2019年底通過，當中就出現了「境外敵對勢力」這樣的字眼。

2019，可以說是兩岸關係的轉捩點！如果未來台海爆發戰爭，這將是關鍵的一年。就在蔡英文的文旦文告隔天，習近平發表了「告台灣同胞書四十年講話」，然後蔡英文撿到槍，就把九二共識跟一國兩制畫上等號，從此展開了「抗中保台」的選戰攻勢。當然後來又發生了大家應該記憶猶新的香港反送中運動，讓蔡英文漁翁得利。

可能沒人注意到，2017與2018，蔡英文取消了元旦文告，因為覺得太官僚，但這也證明了當時她對於中國大陸並沒有那麼敵意。

所謂的假訊息與假新聞對政治的影響，是2016的美國總統選舉最先炒熱話題，台灣當然也跟在後頭開始有人講，但並不在乎。

2017的「滅香」事件，還記得嗎？當時的環保署長李應元說要「減香」，結果有媒體寫成了「滅香」，然後就引發了宗教團體的嚴重抗議，最後只好收回政策。那時候，記得我有一個臉書好友專門在做民俗宗教的研究與宣導，對這議題相當關注，現在早已離開我的臉書了。

後來，就有人認定，一定是境外勢力放出「滅香」的假訊息！這是所謂境外假訊息說法的最早起源之一。試問，大陸人會知道什麼是「減香」、「滅香」？連香都沒摸過，好不好！這百分百就是台灣內部的媒體誤植，然後就在那邊疑神疑鬼，認定是境外敵對勢力搞鬼了。

這時的蔡英文知道以後，並沒有危機感，只是生氣，既然是造謠，為什麼不澄清？直到2018，九合一地方選舉大敗，才開始把假訊息、假新聞跟中共畫上等號，然後他們的幫凶就是所謂的「紅媒」。

這樣，清楚嗎？

2019年4月，當時的NCC主委被迫請辭，就因為對中天新聞罰得太輕，引來時任閣揆蘇貞昌震怒。中天新聞報導什麼？就是2018的藍營選舉造勢新聞，有什麼「天現異象」之類的報導。

2020，蔡英文連任總統，「抗中保台」奏效，然後又發生中國大陸傳來的新冠疫情，於是把這4個字催到最緊，在台灣社會大肆宣揚，讓台灣人對大陸的反感提升到了頂點，也使得兩岸局勢，空前緊張。事實上，在2016的就職演說，蔡英文還說，「尊重九二會談的歷史事實」。

就因為認定假訊息、假新聞是對岸搞鬼，而且有「中共同路人」與「在地協力者」，於是開始控告與檢舉他們眼中的假訊息、假新聞製造者與散播者，告得台灣社會烏煙瘴氣。現在，是不是還在用這一套？動不動就報警抓假訊息、假新聞？

然後，有一個人這時從國外回來，想要在政治上插一腳，就發明了「認知作戰」幾個字，又倡導中共可能攻台，要大家組織民防，跟他們做殊死戰！然後還用了台灣黑熊這樣的符碼，於是開始吸引了綠營的基本教義派注意。

2022，蔡英文把沈伯洋引進了民進黨；2024，竟然對蔡英文一向不以為然的賴清德也相信此人的說法，把他奉為不分區立委前茅，當上總統以後就把中國宣告為「境外敵對勢力」了。後來發生了什麼事？人類民主史上的大笑話：大罷免。

大罷免的起因，不就是沈伯洋那一套抹紅說法，唬得綠營一愣一愣，使得綠營支持者一定要把「匪諜」除掉？事實證明，百分百就是亂扯！事實上如果有受過基本的研究方法訓練便知，沈伯洋那套抹紅說法，以及把對岸妖魔化，根本就沒有任何科學根據！

就只是一種陰謀論而已，好比「阿姆斯壯根本沒有上過月球，都是攝影棚效果」之類的說法，當成巷議街談的笑料可以，卻被綠營當成「抗中保台」的升級版，然後開始在島內展開了清除異己大作戰了。

沈伯洋最荒唐的說法之一，就是「中共從色情片觀看頻率可以知道你的政治傾向」，其他說法也都是如此，就是隨便看到兩個現象似乎一起出現或發展，看到一個影子就生了一個兒子了。

韓國瑜打沈伯洋的這個耳光，賴清德聽到了嗎？竟然還有人要推沈伯洋選台北市長，呵，藍白求之不得！

我仔細看了蕭美琴副總統與蔡英文兩人這幾天在歐洲的演講，其實都在講同一件事：「抗中保台」好！「抗中保台」妙！歐洲朋友一起來「抗中」！試問，現在是誰在當總統？蔡英文要回來選第三任嗎？

賴清德應該好好想一想，為什麼大罷免會大失敗？不要以為這陣子滿意度略微回升，「中國是境外敵對勢力」那樣的說法就沒什麼問題。

沈伯洋的抗中陰謀論是用國會議員的身分表達嗎？他的言論有得到立法院背書與民眾支持嗎？為什麼要韓國瑜幫他講話？

多數台灣人根本不認同那樣的陰謀論。不相信的話，下一次選舉就會繼續受到教訓。

（作者為醫師）

