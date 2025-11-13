大陸立案偵查沈伯洋涉犯「分裂國家罪」，這場法律戰的源頭，來自賴政府把對岸定調為境外敵對勢力的「新兩國論」；而身為黑熊學院創辦人的沈伯洋，則是將該論述發展為組織及行動的執行者之一。就中方立場而言，這已逾越分裂紅線；但就我方來說，賴總統悖於憲法精神的兩岸論述，何嘗不是背叛憲政體制的作為？賴清德請大家救救沈伯洋的同時，更該回答國人：繼續奉台獨為執政圭臬，真能替中華民國迎來生路嗎？

新兩國論 挑戰大陸紅線

大陸重慶公安局以涉犯「分裂國家罪」對沈伯洋立案偵查後，央視接著報導指出，沈伯洋透過黑熊學院從事分裂國家活動，並認定黑熊學院是由民進黨當局及外部勢力所扶持的「暴力台獨分子」機構。換言之，陸方立案的理由，在於認為他涉嫌收受外國勢力資助推動台獨。

由於大陸領導人習近平去年底已公開提出4條「不容挑戰」的大陸紅線──台灣問題、民主人權、道路制度、發展權。在此基礎上，陸方對沈伯洋採取行動其脈絡是有跡可循。然而，賴清德至今仍未直面陸方出手的根源：新兩國論，而是將問題上綱上線，稱沈伯洋是在捍衛民主自由及憲政體制；甚至要韓國瑜出面聲援，否則「今天沈伯洋，明天可能是國民黨或民眾黨任何人。」

但，黑熊學院不是今天才設立，沈伯洋也不是現在才當立委，賴政府心知肚明，陸方選在此時動手，最大癥結就在於兩岸關係不睦；而造成關係不睦的肇因，莫過於賴清德在拋出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的新兩國論後，又進一步主張「中國是境外敵對勢力」，企圖藉由「疊加手段」，將兩岸關係導向為兩國關係；儘管法理上未更動憲法，實際上已是打破一中憲法框架。

猶如韓國瑜所言，民進黨若繼續維持《台獨黨綱》，要如何保護中華民國？宣布大陸為敵對勢力又如何維護兩岸和平？然而，賴清德就任以來，一方面囿於個人意識形態，二方面為激化藍綠鬥爭，總是高舉「兩國互不隸屬」挑釁陸方底線；一旦不慎擦槍走火，才又跳回中華民國的保護傘，但沒多久又跳出去擁抱新兩國論。來回周旋，要將兩岸朝「兩國化」推進的意圖不言而喻。

因此，即使賴清德曾說過「願意在對等尊嚴下與北京對話」、「不會挑釁、不會冒進」，但在陸方聽其言、觀其行的綜合評估下，這些發言都被視為實踐新兩國論的「戰術」，而非促成兩岸和平發展的「誠意」。在此情況下，我們可以看見陸方對這位台灣領導人，已從昔日稱呼他是「頑固台獨工作者」，如今已變成鼓吹分裂的「戰爭製造者」，明確將他定位在敵對的一邊，因而才會在軍事行動之外，進一步對個別政治人物、親綠網紅發動立案偵查、徵集犯罪線索。

懸崖勒馬 勿成魯莽總統

可想而知，綠營勢必順勢炒作本已處於退潮狀態的「抗中保台」，催化恐懼求取執政的維穩，讓兩岸情勢更陷危殆。因此，比起追問沈案結果將如何發展，我們更該關心的是，賴政府有試圖給和平一個機會嗎？

眼見大陸從文攻武嚇，到鎖定立委發動國際法律戰，賴清德若真要幫沈伯洋，解鈴還須繫鈴人，正本清源的對策，是重新校準對《中華民國憲法》憲政體制的尊重，堅持《中華民國憲法》的一中精神，務實面對一中的法理依據，讓「兩岸是國與國關係」的腹語退場。如此一來，才不會製造更多被陸方追緝的「沈伯洋們」，而這也才是導正台灣命運與兩岸由戰轉和的唯一方法。

更重要的是，賴總統是該循著「併購論」邏輯，站在《中華民國憲法增修條文》及《兩岸人民關係條例》序言所揭櫫的「國家統一」條文基礎，積極凝聚朝野共識，從「反推進統一」轉為探索「更好的統一」，主動向大陸提出條件，爭取對台海和平與台灣人民最有利的結果。

總體而言，沈伯洋遭陸方鎖定，是民進黨政府破壞憲法、對憲政體制不忠所導致的結果。因此，民進黨人與其嗆韓國瑜對沈伯洋的傷口灑鹽，何不問問自己，為何要集體把沈伯洋推上風口浪尖？身為國家領導人的賴清德是該懸崖勒馬，若要繼續讓個人意識形態凌駕對憲法的忠誠，就是自證自己確實是明知悲劇就在眼前，卻仍不計代價、猛催油門衝撞紅線的「魯莽」總統。