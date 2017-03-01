燈塔文物館內燈塔模型。(張佩芬攝)

防波堤用的燈。(張佩芬攝)

文物館裝置藝術。(張佩芬攝)

交通部航港局於今(1)日上午舉辦五週年局慶活動，會中舉辦全國首座「燈塔文物館」揭牌儀式，並公開頒獎表揚18家 「營運服務績優客船與載客小船」與「港口設施保全查驗評鑑績優」業者，及辦理「關懷我鄉里 資訊零距離」的溫馨公益活動，捐贈55台電腦給偏鄉小朋友，以實際行動傳達對偏鄉角落的關懷及用心。

航港局為活化空間利用，特結合燈塔傳統文物、工匠技術及歷史文化傳承內涵，更整合現代創新科技、文化創意與空間活化元素，建置一座充滿歷史軌跡的「燈塔文物館」，該館完整保留不同年代發展演進燈器，且每一個燈塔器物斑駁的痕跡都述說著一段歷史回憶，更是燈塔技工卓越的工匠技藝的呈現。陳列的珍貴文物中有1904年姜氏發明的白熾紗罩燈，點燃後可發出強烈光芒，在百年前可是燈塔的最佳光源。

該局特別感謝立法委員陳雪生、楊鎮浯、蔡適應、親民黨團副秘書長劉文雄、基隆市政府、基隆市議會、CIQS(關務署、移民署、檢疫局、海巡署及港警消等機關)、台北市輪船公會理事長張正鏞等航運業界人士蒞臨，期望政府及業界攜手打拚為海運未來發展，開創出新的契機。

交通部長常務次長祁文中表示，在國際情勢瞬息萬變下，各國航運均面臨嚴峻的考驗，交通部除了著重於「建立海運產業良好經營環境」的服務理念，協助航商解決經營上的困境外，另一方面為提升航運安全，將建構e化智慧海運系統平臺，積極開發運用各種電子導航科技，有效掌控海域船舶航行安全，提升緊急事件的處置能量。

航港局局長謝謂君表示，做為海運事務的管理者，航行安全是我們的首要任務。航港局以「守護海洋」為使命，除規劃海上交通監控中心、建置中軌道衛星搜救系統與自動識別系統，同時強化危險品管制與緊急應變演練，透過各項災害預防措施，以具體行動為航行安全把關，創造「卓越啟航」的航運環境。

另外，航港局為關懷偏遠地區學童的學習狀況，期以資訊設備縮短城鄉距離，特在局慶辦理「關懷我鄉里 資訊零距離」公益活動，贈送55台電腦給新竹縣尖石鄉的小朋友，並由尖石鄉鄉長雲天寶代表受贈，讓航港局的局慶活動象徵對社會的關懷也是零距離。

航港局表示，燈塔文物館開辦初期採預約制，洽詢專線02-89786817，未來將規劃與基隆市政府合作，串連燈塔文物館附近景點如「球子山燈塔」、「基隆港築港紀念碑」、「仙洞巖」、「荷蘭城(白米甕砲台) 」、「基隆燈塔」等成為觀光廊帶，以海島國國家「港岸觀光」新思維出發，期能活絡基隆地方資源，同時從「航運安全 海運茁壯 接軌國際 海事文化 海洋觀光」五大面向，掌握未來發展契機，達成「海洋興國」的政策目標。

(工商 )