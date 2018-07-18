羽球王子訪德足聖地 想回請德友人看中職

「羽球王子」王子維在合庫育樂營親切指導小學員打球。（李弘斌攝）

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中時電子報
／新竹報導

趁著今年3月參加德國公開賽，「羽球王子」王子維也在趕回台灣前，到德國最大的足球場朝聖，並看了多特蒙德與法蘭克福的德甲聯賽，成為半個德國粉絲。可惜俄羅斯世足賽期間，王子維也正忙著比賽，沒時間看轉播，德國則於小組賽提前出局，衛冕夢碎。

「只能看文字轉播的比數，知道德國首戰先落後墨西哥1球，希望他們能追回來，可惜還是輸了。」王子維說。

亞運羽球國手王子維（右二）、許仁豪（右一）今年3月到德國比賽時，抽空到可以容納8萬人的德甲多特蒙德主場朝聖，多特的黃黑枕頭更讓王子維愛不釋手。（王子維提供）

王子維表示，心情上比較支持德國隊，是因為3月去德國最大的足球場，可以容納8萬人的西格納伊杜納球場，真的感受到足球的魅力。尤其這個球場是「黃黑軍團」多特蒙德的主場，著名的「南看台」被喻為黃色巨牆，沒有座位可「站」25000人，以狂熱的看球氣氛著稱，王子維和中華隊隊友許仁豪也躬逢其盛。

「門票40歐元，球場非常漂亮，我買了毛巾和枕頭當紀念品，枕頭真的很可愛！我知道多特有戈策（上屆世足決賽踢進致勝球），可惜那場沒上，不過還有羅伊斯。主隊進球全場瘋狂，旁邊啤酒就會灑到我身上的感覺很特別。因為那天要趕飛機沒看完全場，不過在場外聽到歡呼聲，就知道主隊進球而且獲勝了。」王子維說。

而帶王子維去看德甲的德國羽球隊員，近期也將到台灣移訓，備戰月底的南京世錦賽。王子維也說，禮尚往來，「可能會請德國朋友去看中華職棒吧！」

王子維國小時參加合庫羽球營，與教練合照。（王子維提供）
王子維（右）國小就參加過合庫羽球育樂營。（王子維提供）

王子維正在國訓中心備戰印尼雅加達亞運，18日特地北上參加母隊合作金庫舉辦的羽球育樂營，他還分享了自己就讀雙蓮國小參加合庫羽球營的珍貴照片。上午課程結束，王子維被小學員包圍住，他也一一簽名或合影，滿足小朋友們的願望。

「我當時國小已經是羽球校隊，但有很多小朋友是沒有羽球底子的，」王子維說：「當教練就是視情況而定，如果沒有羽球底子的小朋友，想辦法讓他們能打到球，能玩得開心比較重要。」

(中時電子報)

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