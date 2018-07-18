演員化身小丑演出盼溫暖弱勢孩童

「紅鼻子鵲寶公益劇團」新劇「友善關心：一個不一樣的朋友」將在中部公益演出，透過小丑盼帶領大家重新找回自我。（林欣儀攝）

友善列印
中時
「紅鼻子鵲寶公益劇團」新劇「友善關心：一個不一樣的朋友」將在中部公益演出，透過小丑盼帶領大家重新找回自我。（林欣儀攝）

為關懷弱勢或生病孩童，「紅鼻子鵲寶公益劇團」策畫新劇「友善關心：一個不一樣的朋友」，藉由小丑帶來歡笑、發掘自我等故事，讓孩童知道「每個人都是不一樣的」，進而懂得接受他人，將於8月5日在台中教育大學公益演出，並開放民眾索票。

裝扮成不同模樣的小丑站在舞台上、展現出各自不同的逗趣表情與動作，讓孩子忍不住開懷大笑。錠嵂藍鵲社福基金會總幹事婁素玲表示，這齣戲是以小丑學校為背景，每位小丑都有不同技能與個性，透過不同的方式展現自己，盼藉此讓孩子懂得接納不同的人當夥伴。

在特教學校擔任行政教師的張姓演員說，之前曾接觸過戲劇演出，聽聞基金會在尋找演員，可透過演出幫助弱勢或生病孩童，便決定參加，在扮演小丑的過程中其實很辛苦，但覺得超有意義。

婁素玲強調，許多人認為小丑就是搞笑的、讓大家快樂，但其實他們心中也有屬於自己的個性與憂鬱，透過專業訓練，盼讓每個人找到心中的小丑，讓愛生氣的人也能成為小丑，幫助大家找到純真的自己與自我特色。

「紅鼻子鵲寶公益劇團」第三年到中部地區演出，將於8月5日在台中教育大學求真樓開演，除邀請腦瘤兒童協會、罕見疾病基金會等團體約150名病友及家長觀賞，也開放民眾索票入場。

(中時 )

交通部預告修法 汽車格可停1輛以… 日本熱血青年環台86天 最愛台中…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。