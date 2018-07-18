演員化身小丑演出盼溫暖弱勢孩童

2018年07月18日 16:58 中時 林欣儀

「紅鼻子鵲寶公益劇團」新劇「友善關心：一個不一樣的朋友」將在中部公益演出，透過小丑盼帶領大家重新找回自我。（林欣儀攝）

為關懷弱勢或生病孩童，「紅鼻子鵲寶公益劇團」策畫新劇「友善關心：一個不一樣的朋友」，藉由小丑帶來歡笑、發掘自我等故事，讓孩童知道「每個人都是不一樣的」，進而懂得接受他人，將於8月5日在台中教育大學公益演出，並開放民眾索票。

裝扮成不同模樣的小丑站在舞台上、展現出各自不同的逗趣表情與動作，讓孩子忍不住開懷大笑。錠嵂藍鵲社福基金會總幹事婁素玲表示，這齣戲是以小丑學校為背景，每位小丑都有不同技能與個性，透過不同的方式展現自己，盼藉此讓孩子懂得接納不同的人當夥伴。

在特教學校擔任行政教師的張姓演員說，之前曾接觸過戲劇演出，聽聞基金會在尋找演員，可透過演出幫助弱勢或生病孩童，便決定參加，在扮演小丑的過程中其實很辛苦，但覺得超有意義。

婁素玲強調，許多人認為小丑就是搞笑的、讓大家快樂，但其實他們心中也有屬於自己的個性與憂鬱，透過專業訓練，盼讓每個人找到心中的小丑，讓愛生氣的人也能成為小丑，幫助大家找到純真的自己與自我特色。

「紅鼻子鵲寶公益劇團」第三年到中部地區演出，將於8月5日在台中教育大學求真樓開演，除邀請腦瘤兒童協會、罕見疾病基金會等團體約150名病友及家長觀賞，也開放民眾索票入場。

(中時 )