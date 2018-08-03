蔡英文批「以核養綠」落伍 鄉民譏「以肺養綠、厲害了我的黨」

蔡英文總統2日出席「新能源國際論壇」和德國再生能源推動之父費爾（Hans-Josef Fell）等與會來賓同台，她說現在台灣也跟德國一樣，走在能源轉型的這條路上，台灣目標2025年實現非核家園，綠電占比要到20%。(鄧博仁攝)

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中時電子報

總統蔡英文昨（2）日表示，非核家園是漸進的社會共識，台灣不會走回頭路，至於核電擁護者主張以核養綠，這是一種似是而非、落後於世界潮流的說法。對此，PTT鄉民批評蔡英文，「乾淨的煤最先進了」、「只會嘴砲，悲哀」！「台中人的肺都拿去養綠了」

根據中央社報導，蔡總統昨日出席媒體舉辦的「新能源國際論壇」，她致詞時表示，她相信綠色能源是無法逆轉的趨勢。

蔡英文也強調，太陽能及離岸風電是台灣得天獨厚的資源，可以滿足用電需求。至於現在有主張以核養綠，這是一種似是而非、落後於世界潮流的說法。她強調，非核家園是漸進的社會共識，台灣不會走回頭路。

對此，PTT鄉民噓爆，痛批「乾淨的煤最先進了」、「整個政府都沒有專業的理工人向她說實話嗎」、「德國最先進，買他國核能來發展自己綠」、「文組總統嘴日德科技落後」、「台灣真的被台獨害死」、「只會嘴砲，悲哀」、「這個腦子慘不忍睹」、「到底誰落後啊？」、「台中人的肺都拿去養綠了」、「核四浪費的錢快還給納稅人吧」、「以肺養綠，厲害了我的黨」！

另外，蔡英文臉書也被網友洗版，怒轟「聽說貴府的空汙惡法將於8/3號生效，這天我們會記住的！新的空污法政策上路，10年以上燃油車無一倖免，為了生活再苦再累我可以忍，但栽贓老車，剝奪我的工作權就不行！為了你們的非核政策，要禁老車，但溫飽討生活的市井小民不行！為何不食肉麋？為何不換新車？用明朝的劍斬清朝的官，用六期的法驗十年的車」

(中時電子報)

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文章來源：PTT

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