女子酒駕抽血驗出已懷孕 誰是孩子爹要再想想

2018年08月03日 00:02 中時電子報 吳家詮 /綜合報導 /綜合報導

在中國大陸杭州有一名女子日前喝酒開車被當地交通警察攔下檢查，她滿身酒味跟警察盧了半天，就是不願意吹酒測器，後來警方只好抽血送驗，不料結果出來，不但她的酒測值已經超標外，還查出了她已經懷孕一個多月，連她自己都不知懷有身孕，更遭的是肚子裡孩子爹是誰，酒意未醒的她說，還要想想。

當地媒體報導，這名女子是駕駛一輛奧迪轎車被警察攔了下來，車上的女駕駛員有很濃的酒氣。警問她是否喝過酒時，駕駛員承認喝了一點點。於是請她下車接受檢查，並吹酒測器檢查。不過下車後，這姑娘以打電話為由，始終不肯配合。無奈之下，警員將她送往醫院進行抽血檢測，結果為110.5mg/100ml，達到醉酒駕駛標準。

警方說，初步調查，這名女子是當天晚上跟朋友在飯店吃晚飯，期間，喝了幾杯白酒。晚飯結束後，他們又去KTV唱歌，她又喝了4瓶啤酒。結束後她才開車回家，沒想到在半路遇到交警查酒駕。

然而讓人震驚的事情還在後面，因該女涉嫌危險駕駛，警方依法拘留。然而在送拘前進行體檢時，竟被查出已懷孕一個多月，但她自己卻不知道。這時的楊某某也傻了，她說早知道自己懷孕肯定不會喝酒，更不可能酒後開車。至於肚子裡的孩子是誰的，她竟醉茫了說「再想想」。

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(中時電子報)