范冰冰陷「陰陽合同」行蹤成謎 星途告終？她說話了

2018年08月03日 00:01 中時電子報 吳玫穎

命理師江嘉葉。(江嘉葉提供)

大陸當紅女星范冰冰今年5月遭央視主持人崔永元爆料天價酬勞，簽陰陽合約逃漏稅，引起大陸官方關切，外界眾說紛紜，有傳她與經紀人穆曉光雙雙被捕，但名嘴許聖梅則求證穆曉光友人，稱范冰冰與穆曉光只是以「協助調查」的名義被軟禁在北京某賓館，並未被關。

至今范冰冰行蹤依舊不明，且其工作室也罕見未有說明，令不少粉絲擔心其演藝事業恐受影響。對此，知名命理師江嘉葉分析范冰冰面相，指她眼神有光、聰明伶、勤奮努力，且鼻頭氣強、兩頰豐滿有力，代表財富豐滿，唯抬頭紋帶有煞氣、眉頭稍弱、眉尾有晦氣，所以有劫難之相。

不過江嘉葉稱，范冰冰此劫最多持續到明後年，因為她人中、下巴圓滿有氣，老運甚佳，財庫飽滿，加上額頭福德宮有亮光，這些都可化解此次劫難，若范冰冰「誠實以待、花錢消災」即可順利過關。

江嘉葉直言范冰冰在歷經此劫後，事業運依舊強勁，風光不受影響，但就怕個性好強的她，心情大受影響，選擇自己隱居起來，導致演藝事業停擺。而范冰冰嘴型豐滿有氣，代表感情有寄託，所以與李晨感情不受影響。

另外，江嘉葉也將在本週六晚間11點中天「新神秘52區」公開自己解析前世今生的通靈能力，並大膽預言六都之戰、高雄市市長候選人韓國瑜、陳其邁究竟鹿死誰手。

(中時電子報)