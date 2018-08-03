機器人扮紅娘 《地球另一端的守候》威尼斯北京連奪獎

2018年08月03日 03:26 中時 潘鈺楨

男主角喬科爾一舉榮登北京電影節天壇獎影帝寶座。（海鵬提供）

導演的父母異國戀，成電影靈感。（海鵬提供）

曾代表加拿大提名奧斯卡的導演金努葉（Kim Nguyen），推出浪漫新片《地球另一端的守候》（Eye on Juliet）大玩遠距離戀愛，除讓男女主角相隔北美、北非兩地相戀，更與時俱進讓現代科技當紅娘，還靈光一閃、藉機暗諷美國遠距操控著中東能源。

有趣的是，《地球另一端的守候》片中描述「遠距愛」的靈感，其實來自導演金努葉父母的異國戀，讓美國《綜藝報》大讚「太有創意了」。該片也遠跨了歐、美、亞三洲參展獲獎，除在去年威尼斯影展奪獎，也挺進多倫多影展，男主角喬科爾（Joe Cole）片中的深情演出，今春更一舉榮登北京電影節天壇獎影帝寶座。

加拿大名導金努葉以攝影師身分踏入影壇，轉任導演的三部電影更都獲國際影展青睞。而他跳脫舒適圈、遠赴非洲拍攝的電影《愛在戰火迷亂時》（War Witch）更成為他人生的轉捩點，該片不僅勇擒柏林影展最佳女主角大獎，狂賣全球25國版權，更獲奧斯卡最佳外語片提名，讓他成為近年最受矚目的加拿大導演。

浪漫動人電影《地球另一端的守候》，劇情描述剛失戀的工程師高登（喬科爾 飾），雖受同事慫恿玩交友軟體，卻對網路愛情完全無動於衷。有天他意外透過油田監控機器人「小單」發現，遠在北非摩洛哥的女孩艾羽莎（莉娜艾兒阿拉比 Lina El Arabi 飾）竟遭父母逼婚，引發他的好奇，決定透過「小單」保護遠在一萬公里外的她。

片中分處美國、摩洛哥的兩人，語言及文化截然不同，但經由機器人紅娘「小單」即時翻譯、愛意精準傳達，讓遠在美國的高登彷彿身處北非沙漠，並帶著艾羽莎逃離她父母的掌控。這段獨一無二的愛情故事，也讓國際影評暖進心坎，美網媒Dorkshelf奉上滿分好評，「動人心弦前所未見」大力讚許該片。

金努葉以這部新片《地球另一端的守候》探討人與人之間的距離，不僅檢視科技是否真的為人類帶來進步，也反思在「交友app」盛行的當今，人們的交往又是否真心以對。片中神來一筆，以莎翁名劇角色名「茱麗葉」呼應真愛，作為兩人的暗號密碼，成功塑造這部屬於21世紀的新愛情電影。金努葉在高潮迭起的劇情背後，也呈現了掌握世界經濟大權的美國，遠距離覬覦他國能源的不爭事實，傳達出他對國際議題的關注。電影月中在桃園電影節搶先首映，8月24全台上映。

(中時 )