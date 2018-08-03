孟耿如婚事「急壞乾媽」！黃子佼舞台上接受王彩樺「考驗」

黃子佼接過王彩樺遞的高跟鞋當電話，黃仲崑在旁立刻笑出來。（陳俊吉攝影）

友善列印
中時
嚴正嵐（中）高跟鞋鞋跟糗卡縫中，王彩樺和吳承洋在旁趕緊協助她。（陳俊吉攝）
黃子佼用心找出有麻將圖案的襯衫，應戰《大三元》記者會。（徐桐炘攝）

春節檔電影《大三元》2日舉行發布記者會，舞台上發生意外小插曲，嚴正嵐高跟鞋鞋跟意外卡在舞台縫隙間，王彩樺趕緊幫她一起拔起，接著為緩解尷尬，王彩樺故意搞笑把鞋子當電話，跟主持人黃子佼說：「耿如打來了！」黃子佼迅速接梗，逗得全場爆笑。

黃子佼透露在後台再度被王彩樺問「逼婚」，離開會場前又被記者攔住詢問和孟耿如的結婚計畫，黃子佼笑回：「妳（記者）不要跟彩樺姊學好不好！」他表示因為王彩樺是孟耿如的乾媽，「親媽不急急死乾媽」，「見一次就唸一次！」

不過黃子佼說法和之前一樣，「目標2020年！」他貼心的說：「她（孟）接下來很多計畫，也沒有空籌備！」因為清楚知道孟耿如對演藝事業還有很多想法，想嘗試各種表演，他笑言：「都做過，她才會該心走入家庭！」

該片陣容強大，監製澎恰恰、導演陳怡妤、主演Ella、張軒睿、黃仲崑、王彩樺、陶傳正、王琄、李沛旭、曾莞婷、方季惟、溫翠蘋、海裕芬、許富凱、嚴正嵐、吳承洋、阿翰、言野、皮皮、那那大師等人共同出席記者會，但人多難免嘴雜，全靠黃子佼一人掌握現場氛圍。

黃子佼展現深厚主持功力，Hold住全場超過15位明星陣容，特地以「麻將」襯衫應戰，笑言：「一直派不上用場，終於等到《大三元》的開鏡記者會，有時候買東西就是一種投資。」他也和所有人一搭一唱，大膽虧溫翠蘋不適合演方季惟妹妹，引2位美女嬌聲抗議，笑果十足，還要「國民姑姑」海裕芬不要再回來主持，實則變相稱讚對方在戲劇工作有成。

(中時 )

機器人扮紅娘 《地球另一端的守… DC、漫威搶搭「湯瑪士小火車」 7…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。