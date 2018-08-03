騎機車遭毒蟲撞 4歲女童頭破慘死

2018年08月03日 03:23 中時 程炳璋

4歲女童倒臥路口再遭郭男汽車輾過，當場腦漿噴出死亡。（程炳璋攝）

又見毒駕害死人，台南市北區2日晚間6時許，郭姓男子駕著休旅車沿文成路西向東行，在育德一街口剎車不及撞上蘇姓婦人與4歲蔡姓女兒雙載的機車，女童從車上掉落馬路，遭郭男汽車順勢輾過頭部，當場死亡，蘇女被絞進車底，郭男汽車滑行10餘公尺才停止，送醫後意識清醒，他下車一臉恍惚，警方從他車上竟查出數種毒品，因毒駕撞車，讓一對母女就此天人永隔。

25歲郭男2日晚間6時許駕駛休旅車行經北區文成路與育德一街口，他在路口未減速直接撞上同向行駛的蘇姓婦人機車，蘇女車上載著才4歲的蔡姓女兒，母女疑似外出用餐。

蔡姓女童從機車上掉落馬路，郭男休旅車高速輾過她的頭顱，女童安全帽破裂，腦漿噴出，頭顱變形，當場慘死在十字路口中央。

蘇姓婦人被撞後，機車卡在郭男汽車前頭，自己則被絞進車底，隨車子再拖行10餘公尺才停止。民眾合力將蘇女救出送醫，急救後有腦出血、頭顱骨折，輕微肺挫傷，幸仍意識清醒，住加護病房觀察。

郭男下車後一臉恍惚，警方在移動車輛時，聞到他車內飄出濃厚Ｋ他命味道，在他車上竟搜出多種類共上百公克毒品，包括毒咖啡包9包、K他命10餘公克，還有新興毒品「紅豆」56公克、「MDMA」77公克，他坦承食用K他命駕車，對車禍發生過程稱不清楚。

蔡姓女童父親正在桃園工作，聞訊連夜趕回台南，3日凌晨1時許才到公園派出所應訊，錯愕傷心之情溢於言表，情緒激動不已。

郭男直到3日凌晨仍然神情萎靡，精神不濟，警方訊後將他依照過失傷害致死、毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦。

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(中時 )