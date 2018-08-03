高雄》韓國瑜氣勢節節進逼 陳其邁不再躺著選

2018年08月03日 01:51 中時電子報 黃麗蓉 ／整理報導 ／整理報導

高雄政治板塊綠大於藍，近5個月過去了，中間選民支持度重新洗牌。國民黨高雄市長參選人韓國瑜靈活的打法，讓他的支持度、人氣扶搖直上，逼得被稱躺著就當選的民進黨參選人陳其邁，不得不調整戰略玩直播學當網紅。

陳其邁4個多月以來以「冷態度」處理選戰，反而被韓國瑜搶佔先機和版面，多次民調公布，陳其邁領先幅度有縮小趨勢。甚至日前有一份民調顯示，韓國瑜略勝陳其邁4.88%！

陳其邁的選戰團隊似乎開始把地面組織戰，挪一部分到網路。陳其邁2日到中正市場掃街，就是用網路直播與網民互動，介紹市場美食，其實這樣的打法「很不陳其邁」。因陳過去拘謹、低調，因此他直播時，肢體語言或面對鏡頭的熟悉度，還是有些放不開。而該行程也是他打選戰以來首次發媒體採訪通知，看來陳其邁的選戰策略已開始轉變。

據中評網分析，高雄若沒有縣市合併，以韓國瑜的打法，勢必會帶給陳其邁極大的壓力。民進黨在原高雄縣經營多年，該地偏鄉多，選民使用網路密集度不如台北，因此基層組織更加重要，這也是陳其邁的主場優勢。若以參選人立場來看，任何動作都有政治算計，若陳其邁或韓國瑜躺著選就能贏，又何必站起來選呢？陳其邁關注網路與年輕世代，就是想搶攻年輕和網路族群，他不想讓韓國瑜專美於前。

(中時電子報)