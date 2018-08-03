立秋將至！富基嘗海鮮 魚肥蟹美好開胃

2018年08月03日 04:37 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

這幾天台灣熱如烤蕃薯，面對酷暑怎開胃吃健康？白天的陽光雖然還是很火辣，但國曆8月7日即將進入「立秋」時節，表示炎熱的夏天將要進入尾聲，涼爽的秋天即將來臨，伴隨著立秋到來，不僅是養身進補的好時機，也是魚肥蟹美的時候！

民眾購買魚貨。（新北市漁業處提供）

新北市政府農業局表示，富基魚市是北海岸知名觀光魚市，提供許多「活跳跳」優質海鮮，歡迎大家在季節轉換之際，來品嚐鮮甜海味，清補身心。

現流萬里蟹（左）、新鮮文蛤與牡蠣（右）。（新北市漁業處提供）

漁業處表示，富基魚市是北海岸著有盛名的海鮮魚市，不僅有活跳跳生猛海鮮及在地特色的萬里蟹，各式現流漁獲、龍蝦、鮮魚等應有盡有，秋天是螃蟹漸入盛產的季節，其肉質鮮美，含有豐富蛋白質和微量元素，對身體不僅有滋補作用，吃的時候蘸佐薑醋，還可溫暖腸胃，促進消化吸收，滿足饕客的味蕾享受。

此外，文蛤與牡蠣也是當季時令盛產的海鮮，不論是入菜或是煮湯都非常適合，新鮮海味簡單料理，其味鮮美至極，富基魚市生活家經理黃乃昌表示，來到富基魚市當然是吃最新鮮現撈現煮的海鮮漁貨，在A棟生鮮區選購食材後，再到B棟代客料理店選擇各項食材的烹煮方式，一桌美味海鮮大餐就上桌。

趁著立秋時節，到富基魚市品嚐新鮮美味的時令海鮮，滋補身體，帶給您ㄧ整年身心快活，美味海鮮會讓您傾心雀躍，想要品嚐新鮮美味的海鮮滋味，不妨來富基漁港走走，賞北海岸碧海藍天、嚐美味補補身，為自己和親朋好友累積滿滿回憶。

(中時電子報)