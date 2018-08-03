父親節嚐美味！華山市場品鹹水雞、海鮮丼也吸睛

2018年08月03日 04:56 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

許多人總會來「華山市場」品嚐以燒餅聞名的阜杭豆漿！其實「華山市場」裡面可彙集各式美食、雜貨，有觀光客喜愛的鳳梨酥、滷味、燻雞等。另善島寺站附近的華山1914公園近來也成為文創聖地！下週三（8/8）就是父親節了！帶親愛的爸爸來華山市場嚐美味吧！

至華山市場消費滿額就有機會免費品嚐文青最愛的合掌村國民美食丼。（台北市市場處提供）

用美味慰勞辛苦的爸爸吧！不同於一般傳統市場，除了生鮮百貨，華山市場中更擁有許多國內外觀光客指定購買的美食，今年度華山市場將透過歡慶父親節的活動，打破大家對於市場只有媽媽們在逛的印象，邀請民眾帶著爸爸一同到華山市場享受如百貨公司般明亮整齊的環境，還有機會免費品嚐人氣美食。

至華山市場消費滿額就有機會免費品嚐邱比早午餐。（台北市市場處提供）

華山市場中有許多知名的人氣美食名攤，包括現今最夯的文青小店「合掌村」，其國民海鮮丼CP值極高，使用頂級的食材卻擁有親民的價格；另外知名甜點專賣店「松鼠Bonbon」，不論是司康還是可麗露，都是堅持手製與純天然，讓人親嚐一口就愛上。

而「旺進雞行」的黃金鹹水雞，不油不膩又香又嫩，更是許多香港旅客來台必指名的美食，除此之外還有阿嬌滷味、丘比早午餐、福記餅店等許多知名美食攤，只要活動期間內消費滿額就有機會讓民眾免費品嚐，數量有限，換完為止。

華山市場將於8/3，推出「揪爸來饕金 食在好安心」安心外食推廣計畫，民眾8/3起至8/10止，只要到華山市場內消費滿500元即可免費兌換「安心環保袋」；滿800元可再兌換「安心紅包袋」，獎項包括時下最夯文青名攤合掌村-國民海鮮丼、還有港客來台必嚐旺進雞行-黃金鹹水雞，及黃金元寶。

台北市公有華山市場自治會會長周進民表示：「華山市場長年推廣食品安全，除了有乾淨舒適的用餐區，每個攤位也都相當重視食品衛生與品質。因此，本次活動除了回饋長期支持華山市場的民眾，也期待讓更多人感受華山市場對於食安的堅持與努力。除此之外，還特別設計專屬華山市場的安心環保袋，讓民眾不但能輕鬆外帶華山美食，也能達到減塑之目標。」

(中時電子報)