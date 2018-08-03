8月3日三大報頭條要聞

2018年08月03日 07:00 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●9合1選舉投票日愈逼愈近，行政院開始急推政策利多，搶攻青年選票，除了已上路的擴大育兒津貼、托育補助外，行政院昨加碼通過「就學貸款輕鬆還措施」，9月1日起實施，新增4年「只繳息不還本」的寬緩優惠，正在還款的50萬人都可受惠。

●在中共「八一」建軍節當天，美國國會完成下年度《國防授權法案》立法程序，將咨請川普總統簽署施行。法案包括多項友台內容，在具有強制力的條款中，明文責成美國國防部「全面評估台灣的軍力」，並依據評估結果展開各項具體作為。法案也建議美國派遣醫療船訪台。

●蔡英文總統15日將出席巴拉圭新任總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）就職典禮，值得注意的是，確定出席的元首中，也包含去年與我斷交的巴拿馬總統瓦雷拉。台灣與巴拿馬斷交後，迄今未討論新關係架構，蔡英文與瓦雷拉兩人由盟友變成陌路，屆時如何互動將成焦點。

●日本《琉球新報》2日報導，我外交部長吳釗燮針對美國國安顧問波頓（John Bolton）提議的，應將部分駐沖繩海軍陸戰隊遷移部署到台灣一事表示，「台灣有自己的防衛責任，必須牢牢地捍衛、保護自己國家的安全。」

◎旺報

●中美貿易戰恐再升級，掀起亞洲金融市場波瀾。美國貿易代表1日證實，對中國2千億美元商品關稅擬由原先預定的10%加碼至25%，大陸股匯市首當其衝，滬指一度重挫近百點，跌幅逾3%，人民幣兌美元再創波段新低。香港、台灣、南韓與大陸貿易往來密切，股市亦難倖免，跌幅均超過1.5%，日股跌幅也有1%。稍晚開盤的歐股亦受影響，其中以德國股市重挫逾1.5%最甚。

●美國聯邦參議院美東時間8月1日以87比10壓倒性票數表決通過《2019會計年度國防授權法案》，由於先前眾議院已通過該法案，下一步將送交白宮，由美國總統川普簽署後即完成立法程序正式施行。一些美國議員認為，這份法案的對中國態度堪稱「史上最強硬」。我外交部2日表示，該法案通過，充分展現美國會兩院兩黨對台美安全關係的高度重視及支持，對此表達誠摯感謝。

●在中美貿易戰升級之際，台美互動也更加頻密，廈門大學台研院政治所所長陳先才受訪指出，兩岸關係可能隨著美台互動升級，讓兩岸更緊繃，他強調在中美貿易戰背景下，三方的糾結是很敏感的，北京目前會按照自己的步驟應對，「以我為主」，不會被台灣或美國牽著走。對於兩岸有無機會之窗，他認為不是完全沒機會，就看台灣方面怎麼建立新共識，用自己的論述體現一中原則。

●在解放軍慶祝八一建軍節期間，大陸官媒釋出了解放軍正將電磁彈射技術與野戰火箭技術結合而成的「電磁彈射野戰火箭武器系統」獲得實質性突破的訊息。陸媒指出，電磁彈射火箭炮一但研製成功，將大幅提高射程，炮兵部隊的生存能力也將進一步提升。

◎工商時報

●被動元件昨日股災，國巨及華新科融資維持率分別下降至137.34％及140.3％，斷頭賣壓呼之欲出，但國巨適時公布7月營收創歷史新高的成績正面迎擊。法人指出，被動元件家族多空對戰就在今日，基本面能否化解融資斷頭賣壓將是股價重大轉捩點。

●富邦人壽被金檢發現重大疏失，2日遭金管會出手重罰。金管會保險局副局長張玉煇指出，富邦人壽在105年金檢期間，刪除辦理委外代操海外相關的電子郵件，涉有隱匿、毀損案關業務資料，處以900萬元並限制委外代操業務一年；另外總務類與不動產營繕工程類採購也有疏失，有「自肥」關企之嫌，開罰360萬元，合計共1,260萬元。

●台電昨（2）日正式啟動「配電系統強韌計畫」，5年內將投入162.5億元推動線路設備更新汰換，並引入變壓器負載監測與故障顯示器等新科技設備，目標今年停電減少約600件。

●中央銀行2日公布第二季理監事會議議事錄摘要，多位理事認為下半年通膨壓力緩和，產出缺口估仍為負數，加上年金改革上路效應，不利內需並可能衝擊國內經濟。市場解讀，這代表9月27日央行第三季理監事會議跟進美國聯準會（Fed）升息機率仍極低，重貼現率將連九凍在1.375％。

(中時電子報)