小寶貝第一天上學驚現一群「怪叔叔」偷看 網爸笑：我也做過

幼兒園開學，總有一群第一次送小孩上學的傻爸爸，在教室外偷看孩子。（圖／翻攝自爆料公社官網）

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中時電子報
一群傻爸爸在幼兒園外偷看孩子，萬名網爸看到笑：我也做過。（圖／翻攝自爆料公社官網）

近日正逢幼稚園陸續開學，許多家長第一次送小寶貝去上學，心裡總是有著許多糾結與不安。有網友臉書「爆廢公社」陸續分享「傻爸爸」照片，一名媽媽po文笑說「8月1日與老公送孩子去上幼幼班，傻爸爸因為擔心小寶貝不適應，就躲在教室門口偷看，而且一站就是快1小時。」讓她狂笑說：「好像變態大叔。」。

還有一名媽媽也分享了1張照片，照片中2名黑衣男子站在幼稚園的外牆，伸長脖子遠看緊盯某處，行為相當怪異。原PO就笑說：「這不是在辦案，也不是擄小孩。這是孩子上學的第1天，外公與爸爸的不捨！」、「地點在幼幼班校園外的圍牆，你們也幹過這種事嗎？」。

此文引發網友熱烈回應「女兒第1天入學，我老公也是這樣！」、「已經去1個多禮拜了…還是會想去看看。」、「我老公昨天才這樣而已，早知道就也來偷拍啦。」、「開學季圍牆外都趴一排爸爸媽媽。」、「好懷念的感覺喔！當初我還躲在草叢裡。」

還有人說：「當父母的還是要選擇放手，我也做過…‥雖然只有1小時，但想想也是很傻，所以就撤退讓老師安心的教。」、「我都不敢逗留太久，怕自己會捨不得。」、「天下的爸爸都是一樣滴。」、「看看誰敢欺負我女兒。」、「我跟我老公看大15分鐘，然後拜拜上班啦，站1小時真的很擔心啊，哈哈。」

(中時電子報)

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