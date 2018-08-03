MLB》小兒病入侵洋基？新左投中標掛傷兵

2018年08月03日 08:20 中時電子報 盧品青

The back page: J.A. Happ has hand, foot and mouth disease, just like Noah Syndergaard did https://t.co/YXOG6F2U3B pic.twitter.com/QHNEDj4d2X — New York Post Sports (@nypostsports) 2018年8月1日

小兒傳染病入侵洋基隊了嗎？他們新加盟的左投傑哈普(J.A. Happ)因罹患手足口病，被放入10天傷兵名單，錯過接下來對紅襪的4連戰。這是繼上週大都會「雷神」辛德加(Noah Syndergaard)又一人染病。

根據醫生說法，這種病可以在1週內康復，但病毒具有接觸傳染力，為了不連累隊友，傑哈普最好還是多休幾天。大聯盟可能還有其他人也得過這種病，只不過他們通常只說生病了，不會特別指出是罹患手足口病。

此症好發於5歲以下兒童，口腔與手足的患處會出現皰疹。醫生推測辛德加是在參加少棒營的時候被病毒入侵，傑哈普可能是被自己兒子傳染。洋基總管凱許曼(Brian Cashman)認為傑哈普是從加拿大(藍鳥)飛往紐約的中途染病。

傑哈普是洋基在這波交易買進的先發投手，另一位是藍斯林(Lance Lynn)。前役2.2局被打7分的葛瑞(Sonny Gray)遭移出先發輪值，他本季8勝8敗，自責分率5.56偏高，他表示：「我先發的日子還沒有結束呢，但我會以牛棚身分支援球隊。」

(中時電子報)