因車輛環保法規再嗆川普 阿諾：他瘋了！

前加州州長阿諾·史瓦辛格，再次與總統川普槓上。（圖/美聯社）

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中時電子報

據美國有線新聞網（CNN）報導，似乎為了刺激美國國內汽車產業發展，總統川普（Donald Trump）於今日推翻前朝歐巴馬（Barack Obama）的政策，擬放寬車輛排氣量的限制；對於川普政府此舉，好萊塢（Hollywood）動作巨星、前加州州長阿諾·史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）滿腔怒火，透過個人推特發出聲明稿，除砲轟川普會讓美國空氣品質更糟外，還直嗆川普本人，「如果他以為他能贏得這場戰爭、那川普根本是瘋了！」

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美國環保署（EPA）署長普魯特（Scott Pruitt）於4月份，提出放寬汽車排放標準新計畫，目的是降低汽車廠的法規限制，不僅讓大型車廠減少壓力，官方也認為，此政策能為消費者帶來更多可負擔的卡車、小貨車和休旅車。但對於人口最多的加州而言，卻似乎無法接受，加州政府已決定要抗衡並維護現階段標準到底。

對此，阿諾也表示，早在48年前、雷根（Ronald Reagan）擔任州長時期，加州就擁有自訂空汙標準的權力，如今聯邦要強制以單一標準套用50州，而且是一套更糟糕的標準，我相信、加州會堅持其州政府的權益，和川普對峙到底！當初為避免汽車製造業的空汙，讓南部加州環境更為糟糕，因此訂立了「加州清潔空氣法案」（California's Clean Air Act），勢必也將成為這個人口大州和川普政府對抗的最大根據。

現年69歲、出生於奧地利的阿諾·史瓦辛格，從15歲起開始健身，並多次取得國際健美冠軍頭銜，並於1968年移居美國，連續多年取得奧林匹克先生的榮譽。阿諾於1983年正式入籍美國，並取得威斯康辛州大學學士學位。隔年因主演《魔鬼終結者》而在全球爆紅，讓阿諾與該系列電影幾乎劃上等號。

紅遍半邊天的阿諾，在2003年加州州長補選中，以4成8得票率勝選，並順利連任。但由於美國憲法的限制，讓非出生於美國境內的阿諾，最終沒能挑戰白宮大位。

(中時電子報)

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