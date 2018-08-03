穿拖鞋主持布達 退輔會副主委李文忠遭批不倫不類

2018年08月03日 09:00 中時電子報 喻華德

國軍退除役官兵輔導委員會政務副主委李文忠在1日主持臺北市榮民服務處處長布達宣誓典禮及座談會，因未穿正式鞋子且腳趾彎曲，坐姿輕率，遭退伍軍人痛斥官箴敗壞！

退伍軍人將現場圖片製圖，批評李文忠不倫不類。（圖/退伍軍人社團）

網路上退伍軍人社群流出相關照片，有榮民稱李文忠穿拖鞋，並將現場照片集合成一張圖，圖說「退輔會酬庸副主委李文忠主持台北榮服處長就職布達及座談會穿拖鞋，官箴敗壞！」。一位退伍軍人批評「腳傷可找別人代理主持，真是不倫不類」、「主持座談時還把腳彎曲….就是少了莊重，以自我為中心，以自己為標準」、「在場的竟然沒有一個人離席？真是太愛做官了！」

李文忠在接受東森新聞雲訪問時辯稱，他因腳拇指受傷，拔除指甲無法穿鞋，主持佈達典禮是他的業務職掌，而向來各縣市榮民服務處新任處長佈達，都是由主委或副主委親自佈達，以示尊重。因另一副主委出國公幹，只好「勉強穿著拖鞋」主持佈達典禮。

他說，近期退輔會正進行人事調整，他已經主持台北、南投、台南、高雄、屏東等地榮服處新任處長的佈達典禮，及主持座談會聽取榮服處意見。典禮前，他都會先向出席人員說明穿拖鞋的原因，以免同仁不知情而產生無禮或不尊重的誤會。

被問及為何不請主任秘書代理主持？李文忠說，主秘日常公務極為繁重，每天一大早忙到三更半夜，不忍再增加他的工作份量；他強調，重要的是他必須執行業管公務，至於外界的批評，他以「很無聊」帶過。

但是仔細檢視圖片，其實可以發現李文忠穿的是涼鞋而非拖鞋。一位退役將領表示「人必自重而後人重之，雖然腳傷但絕不是可以穿涼鞋主持典禮的理由。」另一位退伍軍人則表示這種事情倘若發生在美國，現場人員勢必集體退席抗議。

蔡英文總統比起馬前總統任內，積極視導國軍部隊，更頻頻宣示武器國造、增加國防預算，企圖塑造重視國防及國家安全的形象。但是對照近期的軍改爭議，從高階軍官到到基層士官，人人都覺得被國防部的文字與數字遊戲耍了。現在又發生退輔會政務副主委李文忠已腳傷為由，穿涼鞋且坐姿輕率。蔡政府如此對待退伍軍人，恐怕現役的職業軍人也都看在眼裡。

(中時電子報)