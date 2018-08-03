綠委說柯P吃飯就是色情 黃暐瀚一張圖神打臉

黃暐瀚於政論節目中秀出一張年輕世代和其他世代對於陪吃飯的看法，只見郭正亮看到此圖後「兩眼發直表情呆滯」。(圖片取自Youtube)

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中時電子報
/整理報導

台北市長柯文哲日前表示，一日市長幕僚影片要是點閱率破千萬，將請「學姊」黃瀞瑩等幕僚陪粉絲吃飯，但因媒體下標時強調「學姊」，遭外界質疑物化女性。而民進黨立委郭正亮直言陪吃飯就是種色情，慘遭資深媒體人黃暐瀚一張圖打臉到「兩眼發直表情呆滯」！網友更譏諷「酒駕罵人家吃飯？恥字會寫嗎」？

對於柯文哲之前的「學姐陪吃飯」說，郭正亮日前於政論節目《新聞面對面》表示柯文哲只尊敬兩個女人，一個是他母親，一個是他妻子，其餘都非常「粗魯」，更看不起女人。而「陪吃飯」就是「有色情的聯想」，不然何必說這個？

但黃暐瀚認為「柯文哲的『陪吃飯』就跟粉絲見會差不多」。黃暐瀚更秀出一張圖表示在年輕世代族群中認為所謂「陪吃飯」就是一日幕僚影片點閱率衝破六百萬時，舉辦的粉絲見面會活動，大家一起吃吃喝喝好不開心；但是有些政客「就是」認為「陪吃飯」是有色的活動。會引起這樣「有色的聯想」，主要原因是「世代的不同」。

對於黃暐瀚的神打臉，批踢踢網友直言「輪到黃暐瀚發言（默默打開 MacBook），秀出下面這張圖，坐在對面的郭正亮兩眼發直表情呆滯」、「郭正亮民進黨那群應該很能理解陪吃飯的真諦吧」、「酒駕罵人家吃飯，恥字會寫嗎」，更有網友諷刺「酒駕亮哦！去哪裡喝的醉醺醺被逮的啊」、「是不是他平時吃飯的時候，都是有色情圍繞在身邊」。

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(中時電子報)

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