揭開神祕百慕達三角之謎 船機失蹤都因為它

2018年08月03日 09:44 中時電子報 楊幼蘭

These are the rogue waves everyone is talking about. Scientists now believe they are behind the Bermuda Triangle!



Watching this video it’s easy to see why - terrifying in bad weather they can also form on a sunny day. #BermudaTriangle #LostShips #USSCyclops #USNavy #science pic.twitter.com/pHp34yL8tA — Science Channel (@ScienceChannel) 2018年8月2日

長久以來，百慕達三角宛如地球上的黑洞，經過的船隻與飛機不時傳聞會莫名消失。然而，如今科學家認為，他們已解開謎團，而造成所謂神祕現象的，繼不是不明飛行物，也不是海怪。

百慕達三角又有「惡魔三角」（Devil’s Triangle）之稱，位於北大西洋，是由美國佛羅里達、英屬百慕達群島，以及美屬波多黎各及州南端所環繞的三角形海域。

這塊海域涵蓋了許多航道，近100年來，已導致超過1,000人喪命。

據《太陽報》（The Sun）與《赫芬頓郵報》（Huffington Post）2日報導，英國南安普敦大學（University of Southampton）海洋學家巴克薩爾（Simon Boxall）說，當地南北方的暴風雨交會，要是再加上來自佛羅里達的暴風雨，就會形成可能有強大殺傷力的瘋狗浪。

巴克薩爾說，這些巨浪可達100英尺（約30公尺）高，相當於1958年阿拉斯加利圖亞灣（Lituya Bay）因地震所引起的海嘯高度。

科學家利用室內模擬器與模型測試，發現1918年承載306人的美國海軍「獨眼巨人」號（USS Cyclops）補給艦會沉沒，是由於巨浪所致。而去年有一份報告也指出，「獨眼巨人」號設計有瑕疵，因此特別難抵抗瘋狗浪的侵襲。

巴克薩爾指出，「獨眼巨人」號是平底船，很容易翻覆。而她的姊妹艦「普羅特斯」號（Proteus）與「涅柔斯」號（Nereus）也有同樣的瑕疵，後來也都因類似的狀況折損。

進一步的模擬顯示，高達50英尺（約15公尺）的瘋狗浪足以導致平底船沉沒。

(中時電子報)