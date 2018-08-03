全球首艘核動力航母企業號 美軍追加3百億拆除經費

2018年08月03日 09:51 中時電子報 李靖棠

據美國星條旗報（Stars and Stripes）報導，被視為海上霸權象徵之一的航空母艦，對於美國海軍（US Navy）而言，似乎也是一大沉重負擔。去年正式除籍、全球首艘核子動力航母企業號（USS Enterprise , CVN-65），在卸下50年重責大任後，一直不知如何安置她的美軍，最終在《國防授權法案》（National Defense Authorization Act）中列出預算，追加約10億美元（約306.7億台幣）的經費，計畫將這艘戰功彪炳的企業號拆除，美國政府審計辦公室（GAO）也證實了這項方案。

由紐波特紐斯造船廠（Newport News Shipbuilding）打造、於1960年下水的企業號航空母艦，是唯一一艘建成的企業級航空母艦（Enterprise-class），服役後被外界暱稱為大E（Big E）。隔年正式服役、編入大西洋艦隊（U.S. Atlantic Fleet）的企業號，是甘迺迪總統（John F. Kennedy）在古巴飛彈危機（Cuban Missile Crisis）時，封鎖與威脅的利器；但從越戰（Vietnam War）開打後，企業號杭母的巡弋區域轉移至太平洋海域，專責支援、補給南越和美軍的任務，或是直接攻擊北越城市與港口。

企業號航母於1975年，從南越西貢撤離回美國諾福克港的畫面。（圖/美國海軍）

美軍企業號航母（圖上）與法國海軍戴高樂號航母（圖下）並列於地中海巡弋。（圖/美國國家檔案館）

企業號曾在1969年1月，於夏威夷訓練時，發生艦載F-4「幽靈」戰機（F-4J Phantom）的飛彈爆炸，不僅炸穿飛行甲板、還同時引燃了艙內炸彈，造成艦上28人死亡，344人受傷、17架飛機受損，有15架戰機全毀。越戰結束後至1991年，企業號航母持續留在西太平洋地區，外加印度洋與非洲地區的任務協助，直到1998年再度轉調地中海與大西洋區域，退役前曾支援利比亞空襲和反恐任務。

1969年企業號航母甲板，因戰機飛彈爆炸、引發大火意外。（圖/美國海軍）

企業號航空母艦滿載排水量約為94,000噸，船身全長342公尺、吃水深度為12公尺，最高速度可達33節、可搭載約5,000名官兵。艦載機數量方面，可搭載20架F-14「雄貓」戰機（F-14 "Tomcat"）或60架F/A-18「大黃蜂」戰機（F/A-18 Hornet），2012年返回母港諾福克退役、拆除鋼材將作為新一代福特級（Gerald R. Ford-class）航母企業號（USS Enterprise , CVN-80）之用。

(中時電子報)