全球首艘核動力航母企業號 美軍追加3百億拆除經費

除籍的企業號航母2004年於大西洋巡弋。（圖/美國海軍）

友善列印
中時電子報

據美國星條旗報（Stars and Stripes）報導，被視為海上霸權象徵之一的航空母艦，對於美國海軍（US Navy）而言，似乎也是一大沉重負擔。去年正式除籍、全球首艘核子動力航母企業號（USS Enterprise , CVN-65），在卸下50年重責大任後，一直不知如何安置她的美軍，最終在《國防授權法案》（National Defense Authorization Act）中列出預算，追加約10億美元（約306.7億台幣）的經費，計畫將這艘戰功彪炳的企業號拆除，美國政府審計辦公室（GAO）也證實了這項方案。

仍不信任！ 美參院批准 延緩交付土耳其F-35戰機
八一建軍節前夕 陸殲20戰機新「外觀」曝光
影》韓戰捐軀65年後 55名「美軍」終於回家

由紐波特紐斯造船廠（Newport News Shipbuilding）打造、於1960年下水的企業號航空母艦，是唯一一艘建成的企業級航空母艦（Enterprise-class），服役後被外界暱稱為大E（Big E）。隔年正式服役、編入大西洋艦隊（U.S. Atlantic Fleet）的企業號，是甘迺迪總統（John F. Kennedy）在古巴飛彈危機（Cuban Missile Crisis）時，封鎖與威脅的利器；但從越戰（Vietnam War）開打後，企業號杭母的巡弋區域轉移至太平洋海域，專責支援、補給南越和美軍的任務，或是直接攻擊北越城市與港口。

企業號航母於1975年，從南越西貢撤離回美國諾福克港的畫面。（圖/美國海軍）

美軍企業號航母（圖上）與法國海軍戴高樂號航母（圖下）並列於地中海巡弋。（圖/美國國家檔案館）

企業號曾在1969年1月，於夏威夷訓練時，發生艦載F-4「幽靈」戰機（F-4J Phantom）的飛彈爆炸，不僅炸穿飛行甲板、還同時引燃了艙內炸彈，造成艦上28人死亡，344人受傷、17架飛機受損，有15架戰機全毀。越戰結束後至1991年，企業號航母持續留在西太平洋地區，外加印度洋與非洲地區的任務協助，直到1998年再度轉調地中海與大西洋區域，退役前曾支援利比亞空襲和反恐任務。

1969年企業號航母甲板，因戰機飛彈爆炸、引發大火意外。（圖/美國海軍）

企業號航空母艦滿載排水量約為94,000噸，船身全長342公尺、吃水深度為12公尺，最高速度可達33節、可搭載約5,000名官兵。艦載機數量方面，可搭載20架F-14「雄貓」戰機（F-14 "Tomcat"）或60架F/A-18「大黃蜂」戰機（F/A-18 Hornet），2012年返回母港諾福克退役、拆除鋼材將作為新一代福特級（Gerald R. Ford-class）航母企業號（USS Enterprise , CVN-80）之用。

(中時電子報)

文章來源：GAO report: $1 billion to dismantle Navy’s first nuclear-powered aircraft carrier

更多精彩新聞請見軍事頻道！
印度自製光輝戰機 將登超日王航…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。