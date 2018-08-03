文化報報》2018臺中文學季 聆聽文學花開的聲音

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中時電子報
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臺中文學館透過修復與活化再利用，注入豐厚的文學元素，辦理諸多文學推廣活動，帶動臺中文化城復興再起，已成為中西區觀光的新亮點。為推動城市閱讀風氣，臺中市政府文化局今年訂於7月28日至9月30日辦理「2018臺中文學季」，串連今年甫開館的臺中作家典藏館，規劃作家私塾，課程包含小說、散文、現代詩與兒童文學等4種文類，以及名師講座、名家對談等，邀請文學文化專家進行跨領域的主題對談，讓民眾以輕鬆的角度貼近文學視野、增加文化內涵。

其中的文學電影播映與座談，內容包含國內外知名電影作賞析品紹，且播畢後，作家會與民眾現場互動分享。另外也有動態的文學小旅行，規劃自臺中作家典藏館至臺中文學館的步行路線，由專業的導覽員為民眾介紹舊城區的歷史建築及藝文景點。當然，還有適合小朋友的親子文學劇場，在大榕樹木棧平臺前，進行兒童文學戲劇演出，並設計與現場親子互動的橋段，讓小朋友從動態表演中認識文學。

活動還有作家及獨立書店文學市集、書包音樂會、花愛‧文學音樂會、詩歌節等共計超過20場以上系列活動，透過多樣豐富的內容，將文學深入推廣至市民生活中，讓臺中擁有獨一無二的地方文學季，凝聚民眾對於臺中文學及文化的多元認同與想像。

活動日期：7/28～9/30

活動地點：臺中文學館（臺中市西區樂群街38號)、臺中作家典藏館（臺中市北區精武路291之3號4樓）

(中時電子報)

詳情請上台中文學館官網查詢
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