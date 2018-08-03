疑為陸竊技術 奇異華裔工程師恐面臨10年重刑

又稱為「通用電氣」的奇異公司，傳出有華裔工程師遭聯邦調查局逮捕。（圖/美聯社）

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中時電子報

據香港南華早報（SCMP）報導，正當美國總統川普（Donald Trump）與中國大陸打貿易戰之際，又再次傳出有華裔工程師、因涉嫌竊取技術而遭逮捕起訴。一名擁有美國公民身份、來自大陸的華裔工程師鄭曉青（Xiaoqing Zheng，音譯），遭聯邦調查局（FBI）長期跟監追蹤，懷疑他與北京合作、竊取母公司奇異（General Electric）的關鍵技術，以「筆記本」交換方式洩漏，目前已遭司法部（US Justice Department）起訴，最高恐面臨10年的重刑。

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負責審理此案的紐約州北區聯邦檢察署（United States Attorney's Office for the Northern District of New York），聯邦法官已在傳訊後、下令讓56歲的鄭曉青以10萬美元（約306.7萬台幣）交保候傳，但須交出護照限制出境、並受到警方電子監控行蹤。

事實上，聯邦調查局從4年前就盯上他，認為當時在奇異工作的鄭曉青，竊取該集團有關能源的關鍵技術。而配合調查監控的奇異公司，也陸續將鄭的工作帳號信件、文件檔案和圖片備份，轉交聯邦調查局備案。調查此案的特別探員表示，他們認為、鄭經手的技術對於奇異的競爭對手而言，絕對是擁有高經濟價值的技術，過去2年、5度前往中國的行程也相當可疑。

從法庭紀錄中得知，遭起訴的鄭曉青、一旦遭到定罪，恐將面臨最高10年的有期徒刑，以及25萬美元（約766.7萬台幣）的高額罰金。中美之間的科技貿易諜對諜，讓夾在中間的華裔族群，成為最敏感且無奈的一群。

(中時電子報)

文章來源：Chinese-American engineer charged with stealing General Electric trade secrets to take to China

文章來源：GE engineer charged with stealing turbine technology

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