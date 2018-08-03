東石鄉壽島環境髒亂 嘉縣府：已著手進行清運

地方人士認為，即便壽島有潛力發展成嘉縣沿海新亮點，但其道路兩側的堆滿廢棄蚵棚，環境令人堪憂。（張伊珊攝）

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嘉縣府農業處漁業科回應，已自上周起，預計分2階段，完成壽島周邊廢棄蚵棚清運作業。（張伊珊翻攝）

嘉縣東石鄉外海的陸連島「壽島」，從白水湖漁港向南延伸至布袋第3漁港，若適逢退潮，可直接踏沙登上綿延數公里的海灘，為日本時代的海水浴場。地方人士指出，該區雖已畫為國家重要溼地，但不僅聯外道路年久失修，附近也堆置不少廢棄蚵棚，呈現荒蕪景象。

地方人士認為，嘉縣觀光漁筏現多開往東石鄉外傘頂洲，但其實該處離岸遠，且沙源不斷流失，反倒是壽島因布袋港航道淤積，不斷浮現出來，目前綿延約有6公里，若政府用心規畫，除可彌補東石鄉漁人碼頭與布袋鎮海風長堤，無法親水之憾外，也有潛力發展成沿海新亮點，只是周邊環境令人堪憂，建議先淨灘整理環境。

嘉縣府農業處漁業科長張建成解釋，壽島周遭環境髒亂，堆置許多廢棄蚵棚，為今年6月西南氣流、7月強颱瑪莉亞，及低壓帶西南風影響，海上蚵棚被沖刷上岸所致。已自上周起，開始進行清運作業，首階段於近期完成，將清除通往壽島道路兩側的廢棄蚵棚，後續亦會辦理第2階段沙灘側的廢棄蚵棚清除工作。

張建成表示，通往壽島的產業道路，為當地漁民出海作業，以及遊客通行的主要路徑，其路面破損致路況不佳，已於上月完成現勘並籌措經費，目前正辦理設計及發包作業，改善內容包括80公尺路面重舖混凝土，以及設置安全護欄，工程經費約12萬元，預計今年12月底前完工。

(中時 )

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