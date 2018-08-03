夾娃娃店乾洗皮夾 國中生自首直說好後悔

2018年08月03日 11:39 中時 王文吉

2名男學生拿走1000多元現金後，快步離開選務販賣機店，事隔6小時後由教會老師陪同派出所自首。（王文吉翻攝）

警察說明

(17:10已更新案情)台中陳姓男子2日晚間5點到潭子1家選物販賣機夾娃娃，因疏忽將皮夾放在機台上，回頭尋找，已遺失1000多元現金，陳男隨即通知店家調閱監視器，發現他與嫌犯擦身而過，前後只差2秒鐘，現金就遭2名男學生拿走，並向警方報案。事隔6小時，2名男學生由教會教友陪同，到派出所自首，警方將依侵占遺失物罪函送法辦。

警方調查，當時陳男將皮夾遺留在娃娃機機台上，2名男學生看見被害人離開，隨即靠上前假裝夾娃娃，並以身體阻擋監視器拍攝，翻找機台上的皮夾，拿走1050元之後，快步離開。

失主向警方表示，他發現皮夾忘記拿，又騎車折返回店內，找到皮夾還放在機台上，原本慶幸沒有遺失，但清點之後，發現1050元現金不見了。

員警受理報案後，依據嫌犯衣著及身形特徵展開調查，不料事隔6小時，2名學生由教會老師陪同到派出所自首。

警方表示，當時高姓、王姓國中生頭低低的進入派出所，一直說很後悔，教會老師也不斷對兩人訓誡，因犯嫌未成年，目前已聯繫家長製作筆錄，訊後將以侵占遺失物罪函送少年法庭審理。

(中時 )